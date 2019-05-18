CHUVA NO ES

Chuva: BR 101, Terceira Ponte e ruas da Grande Vitória têm interdições

Ruas, avenidas e estradas estão com muitos pontos de alagamento

Publicado em 18 de maio de 2019 às 11:51 - Atualizado há 6 anos

Com a chuva forte desde a madrugada deste sábado (18), ruas, avenidas e estradas da Grande Vitória estão com muitos pontos de alagamento.

A Polícia Rodoviária Federal divulgou uma lista de trechos com alagamento nas BRs que cortam o Estado. Veja abaixo:`

PONTOS DE INTERDIÇÃO TOTAL NA BR 101

Pista alagada

km 266 - Serra/ES (supermercado Epa, no bairro José de Anchieta);

km 298 - Viana/ES (posto Sete Belo, no bairro Marcílio de Noronha);

km 303,8 - Viana/ES (Marmi Bruno Zanet, no bairro Ribeira)

PONTOS DE INTERDIÇÃO PARCIAL NA BR 101

Pista alagada:

km 287 - Cariacica/ES (Nova Rosa da Penha, Rodovia do Contorno, sentido Serra x Cariacica)

TERCEIRA PONTE INTERDITADA

A Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, informou que a via está interditada no sentido sul, Vitória - Vila Velha, devido aos alagamentos na saída da Ponte.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta