Chefe do tráfico do Morro da Piedade condenado a 25 anos de prisão

Julgamento ocorreu na segunda-feira (30). Felipe Ferreira dias mandou executar traficante rival que atuava no Morro da Fonte Grande