Céu em tons de rosa chama a atenção de internautas na Grande Vitória

Amanhecer na Grande Vitória nesta quarta-feira (18) Crédito: Internauta/Gazeta Online

O amanhecer desta quarta-feira (18) chamou atenção dos internautas do Gazeta Online, que nos enviaram belos registros do céu rosado por toda a Grande Vitória.

Segundo o Climatempo, muitas vezes, quando o ar está frio e seco ao mesmo tempo, como acontece no inverno, ocorre um fenômeno próximo à superfície chamado inversão térmica, e os raios solares acabam atingindo partículas de poeira que espalham a luz de forma diferente, e dá origem a esa coloração rosa.

Por isso o tempo frio pode contribuir, indiretamente, para um nascer do sol mais bonito, como na manhã de desta quarta.