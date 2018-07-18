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Nascer do sol

Céu em tons de rosa chama a atenção de internautas na Grande Vitória

Internautas do Gazeta Online enviaram belos registros da manhã desta quarta (18) por toda Grande Vitória

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 10:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 10:50
Amanhecer na Grande Vitória nesta quarta-feira (18) Crédito: Internauta/Gazeta Online
O amanhecer desta quarta-feira (18) chamou atenção dos internautas do Gazeta Online, que nos enviaram belos registros do céu rosado por toda a Grande Vitória. 
Segundo o Climatempo, muitas vezes, quando o ar está frio e seco ao mesmo tempo, como acontece no inverno, ocorre um fenômeno próximo à superfície chamado inversão térmica, e os raios solares acabam atingindo partículas de poeira que espalham a luz de forma diferente, e dá origem a esa coloração rosa.
Por isso o tempo frio pode contribuir, indiretamente, para um nascer do sol mais bonito, como na manhã de desta quarta. 
 

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