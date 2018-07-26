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Sem Terminal de Itaparica

Ceturb explica motivos para rejeitar uso da Rodoviária de Vila Velha

Na última terça (25), a Prefeitura de Vila Velha ofereceu a rodoviária do município à Ceturb, já que o Terminal de Itaparica está interditado desde o último sábado (21)

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 21:06
Crédito: Fernando Madeira
Na última terça-feira (24), a Prefeitura de Vila Velha ofereceu à Ceturb a rodoviária do município  ao lado do Terminal de Itaparica  mas o órgão rejeitou a oferta. Em um ofício emitido à prefeitura nesta quarta-feira (25), com a avaliação técnica sobre a operação do Transcol na Rodoviária de Vila Velha  a Ceturb explicou os motivos para a rejeição. O Terminal de Itaparica está interditado desde o último sábado (21) devido ao comprometimento da estrutura. 
De acordo com a Ceturb, o local é usado para operação de linhas de transporte coletivo intermunicipal rodoviário e interestadual, onde a logística operacional conflita com a do sistema metropolitano. O órgão também alegou que  por conta da integração entre linhas alimentadoras e troncais  seria necessário fechar a área do local, instalar catracas e validadores de cartões da Bilhetagem Eletrônica em uma área que é aberta e de livre acesso para quem viaja nos ônibus intermunicipais.
Outra justificativa seria devido a estrutura da rodoviária, que conta com sete baias, enquanto no terminal a operação é realizada com 37 baias. Segundo a Ceturb, a rodoviária conta com cerca de setenta metros de plataforma coberta, sendo possível a operação de embarque apenas de um dos lados. Já o terminal conta com a extensão de 460 metros, com a operação de embarque e desembarque em ambos os lados.
A Ceturb ressaltou também que a rodoviária possui apenas um único acesso, o que pode dificultar a entrada e saída de cerca de duzentos ônibus que circulam nos horários de pico. Também haveria a necessidade, segundo o órgão, da realização de obras viárias no entorno da rodoviária para evitar um percurso negativo para os ônibus que saem em direção à Rodovia do Sol.

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