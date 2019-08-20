Cerco eletrônico será instalado em pontes e rodovias da Grande Vitória

Câmeras de cerco eletrônico em Vitória: sistema será ampliado para a região metropolitana Crédito: Vitor Jubini

vai ser ampliado para outras cidades da região metropolitana até dezembro pelo governo do Estado. Rodovias e pontes são pontos estratégicos que deverão receber as câmeras de videomonitoramento para conter furto e roubo de veículos. Em funcionamento há mais de um ano em Vitória , o Cerco Inteligente de Segurançapelo governo do Estado. Rodovias e pontes são pontos estratégicos que deverão receber as câmeras de videomonitoramento para conter furto e roubo de veículos.

“Queremos implantar o Cerco Inteligente na Grande Vitória para que possamos ter um controle maior, através da leitura de placa dos veículos, e fazer isso com menos riscos do que temos hoje. Vamos dar esse salto comprometidos com a inovação”, declarou, nesta segunda-feira (19), o governador Renato Casagrande

Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Hoje, o cerco eletrônico conta com câmeras em áreas estratégicas da Capital. Os equipamentos fotografam os automóveis que passam pelas barreiras e, em caso de roubo ou furto de algum veículo, um alarme é acionado na Central Integrada de Operações e Videomonitoramento. De lá, as informações sobre restrição do veículo são repassadas às equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal para a realização da abordagem.

Os bons resultados do sistema em Vitória, que reduziu em 48% os indicadores de furtos e roubos no início deste ano, em comparação a 2018, quando ainda não havia o cerco eletrônico, levaram o governo do Estado a decidir pela expansão da tecnologia para as outras cidades da região. As prefeituras de Vila Velha, Cariacica e Serra avaliaram a iniciativa de maneira positiva. , que reduziu em 48% os indicadores de furtos e roubos no início deste ano, em comparação a 2018, quando ainda não havia o cerco eletrônico, levaram o governo do Estado a decidir pela expansão da tecnologia para as outras cidades da região. As prefeituras de Vila Velha, Cariacica e Serra avaliaram a iniciativa de maneira positiva.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha pretendia implantar por iniciativa própria o Cerco Inteligente de Segurança na cidade, mas os planos foram alterados com a sinalização do Executivo estadual de executar o sistema.

O secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emerich Júnior, comemorou a iniciativa do Estado.

“Nossa cidade vai receber esse investimento do Estado de braços abertos. A tecnologia hoje é imprescindível na segurança, nós não podemos colocar um guarda em cada esquina, mas podemos ter uma câmera no local”, destacou o secretário.

Ainda de acordo com o coronel Emerich, prefeitura e governo já conversam para definir a quantidade de câmeras, e os locais que terão o cerco eletrônico no município, mas adianta que alguns pontos são essenciais: “Determinados espaços que serão contemplados são as pontes que dão acesso a Vila Velha, nos limites com Cariacica e na Rodovia do Sol."

Atualmente Vila Velha conta com 180 câmeras que fiscalizam o trânsito na cidade, e deve reforçar esse número com mais 200 unidades, que serão compradas pela prefeitura com o recurso que seria usado para implantar o cerco eletrônico.

SERRA

A Prefeitura da Serra afirmou que ainda aguarda a elaboração do projeto que está sendo desenvolvido pelo Governo do Estado para saber qual será a participação do município no sistema de Cerco Inteligente de Segurança.

De acordo com a prefeitura, a cidade conta com 160 câmeras distribuídas pelo município. Esses equipamentos são utilizados nos trabalhos de segurança pública contra roubos, ocorrências de tráfico entre outros crimes. Agentes da Guarda Civil Municipal monitoram horários e locais onde existem maiores registros de furto e roubo.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou que a cidade participa de um projeto-piloto , do Ministério da Justiça e Segurança Pública, denominado “Em frente Brasil”, que visa o combate à criminalidade violenta. Dentro desse plano já está prevista a implantação de um sistema de inteligência para videomonitoramento na cidade, incluindo o cerco eletrônico, que vai ser viabilizado na cidade através de recursos federais.

Ainda de acordo com a administração municipal, essa parceria que garante verbas da União para Cariacica vai permitir ao governo do Estado mais agilidade na implantação em toda a Região Metropolitana.

Apesar desse projeto com o governo federal, a prefeitura garantiu que o município continua trabalhando em conjunto com o Estado em iniciativas para garantir a segurança pública.

Cariacica conta atualmente com mais de 100 câmeras de videomonitoramento que vão ser integradas ao projeto federal.

Em Vitória, cerco eletrônico ajudou a reduzir os indicadores de furtos e roubos de veículos desde abril do ano passado Crédito: Carlos Antolini

COMEÇO EM VITÓRIA

O sistema começou a funcionar em Vitória no dia 20 de abril do ano passado. O Cerco Inteligente conta com 70 câmeras na Capital que realizam o monitoramento em 18 pontos estratégicos da cidade.