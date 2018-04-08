Celebração à padroeira do Espírito Santo ganha uma nova música

Emerson Tomaz Nascimento, que é devoto, compôs a música "Padroeira do Espírito Santo" Crédito: Vitor Jubini

Em dezembro do ano passado, em uma tarde de domingo, após o almoço, surge na mente do representante comercial Emerson Tomaz Nascimento, de 44 anos, um poema seguido de melodia. Devoto de Nossa Senhora da Penha, naquele momento ele compôs uma música em sua homenagem: Padroeira do Espírito Santo. A canção será apresentada na missa de encerramento da Festa da Penha amanhã.

A apresentação da música é marcada por uma coincidência: há 60 anos, em 1958, era composta por Frei Alfredo Setaro e Pe. João Lírio Tagliarico a canção Nossa Senhora da Penha, música oficial do maior evento religioso do Estado. Em 2018 o tema da Festa é uma das frases do hino: Virgem da Penha, minha alegria.

Emerson é morador do bairro Cobilândia, em Vila Velha. Ele anima as missas no Convento da Penha com a esposa uma vez no mês. Habilidade que aprendeu ainda criança com o pai que o apresentou os cânticos católicos das celebrações.

Fico pensando uma música nova para cantar durante uma missa do Convento. No domingo a tarde comecei a cantarolar e veio a letra. Fui para o quarto toquei o violão e comecei a dar forma, relata.

A música corrigida por um amigo que é professor de português foi enviada por WhatsApp a frei Paulo Cesar, responsável pela equipe de música litúrgica do Convento. O tempo passou e frei Paulo pediu a música para ser apresentada durante a Festa da Penha. A canção ganhou partitura e foi gravada na Arquidiocese de Vitória.

Para o guardião do Convento, Paulo Roberto Pereira, a música possui uma beleza poética e por isso seria muito fácil dos romeiros cantarem. Alegria de Nossa Senhora inspira e é bonito 60 anos depois ter surgido esse hino bonito, que caiu no gosto de todos. A turma já está cantando, afirmou o guardião.

DATAS

Segundo frei Paulo Roberto, o tema da Festa da Penha em 2018 foi aproveitado das datas redondas bastante significativas. Neste ano são 460 anos da chegada do Frei Pedro Palácios, fundador do Convento da Penha ao Espírito Santo. A Festa da Penha tem 447 anos. Esse ano também faz 60 anos da fundação da Arquidiocese de Vitória e criação da diocese de Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

MÚSICA

Padroeira do Espírito Santo

Autor: Emerson Tomaz Nascimento

Ao subir o Convento da Penha, santuário da graça e perdão,

Renovamos a fé e a esperança em Jesus, nosso Deus, nosso irmão.

Ó Virgem da Penha, és nossa rainha,

Mãe doce, mãe terna, és nossa alegria!

Mãe Santa de Deus, a ti nosso canto,

Tu és medianeira, tu és padroeira do Espírito Santo! (Bis)

Com Maria digamos o sim, a servir Jesus Cristo, o senhor.

Ela, mãe, nos ensina a seguir o seu Filho, nosso Salvador!

Celebremos com festa e alegria, este encontro de paz e de luz!

Mãe amável, a Virgem Maria nos aponta seu Filho Jesus.

Ó Senhora das Alegrias, abençoa a nossa caminhada!

Traze amor, traze paz, ó Maria, vai a frente em nossa estrada.

DIA DE ROMARIA DAS MULHERES

Neste domingo (08), a partir das 16 horas, acontece a Romaria das Mulheres na Festa da Penha, com saída em frente ao Santuário de Vila Velha até o Parque da Prainha. A missa de encerramento presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Rubens Sevilha será às 17 horas.





Romaria das Mulheres completa 27 anos em 2018 Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

A romaria alegrada pelos cantos e balões coloridos completa 27 anos em 2018. Sua realização foi um pedido das mulheres voluntárias da Festa da Penha. Uma das fundadoras Maria José Quintaes relata que o uso dos balões não foi pensado.

Tínhamos usado uns anjinhos nas pampas e para entreter as crianças jogamos umas bolas. Com o passar dos tempos a romaria foi crescendo e as bolas foram introduzidas, disse Maria José que relembrou que nas primeiras romarias as mulheres subiam até o Campinho do Convento.

A Romaria das Mulheres é um dos eventos da Festa da Penha que reúne uma multidão de fiéis, até mesmo em dia de chuva. Para Maria José o que mais chama a atenção é a fé das mulheres de todas as idades.

Quando olho aquela multidão, o que mais me chama atenção é a fé. De criança pequena a idosa. Já me perguntaram se eu achava o percurso pequeno. Romaria não é maratona, o que importa é a fé que te faz andar, afirmou a organizadora.