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Em Vila Velha

Castigo que pai dá ao filho viraliza na internet: 'À moda antiga'

Filho teve que escrever a frase 'não devo mentir para meu pai' 200 vezes no caderno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 22:07

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 22:07

Castigo dado por pai após filho mentir Crédito: Wesley Magnago
Um castigo aplicado por um pai de Vila Velha ao seu filho de nove anos de idade é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Após mentir para o homem, a criança foi obrigada a escrever 200 vezes (sim, duzentas) a frase: Não devo mentir para meu pai em um caderno. A postagem em um grupo do Facebook já teve quase três mil reações e centenas de comentários. 
Entre comentários positivos e negativos, a postagem ganhou centenas de avaliações de internautas. Um deles relembra os ensinamento que recebeu quando criança. Já fiz muito isto na minha infância e graças a Deus hoje agradeço porque minha mãe e meu pai estão de parabéns, escreveu uma internauta. Outra disparou: "Eu ficava de pé escrevendo! Fui e sou uma pessoa ótima sem problemas". 
FILHO FICOU SURPRESO COM O CASTIGO
Segundo o pai, o empresário Wesley Magnago, de 37 anos, o castigo foi aplicado porque o filho, Rafael do Carmo Magnago mentiu ao dizer que tinha concluído as atividades que ele deveria cumprir. Além disso, ele conta que a criança ficou surpresa com a punição. 
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Eu perguntei se ele tinha tomado banho, escovado os dentes e feito o dever de casa, e ele disse para mim que sim. Ele sempre se posicionava de uma forma que eu pudesse confiar. E quando fui ver, ele não tinha feito nada, diz.
Wesley relata que Rafael ficou surpreso com o castigo, que na opinião do pai, vale muito mais do que uma reação violenta. Esse ensinamento é muito mais válido do que qualquer tipo de violência. Ele ficou surpreso com a forma que eu o repreendi. Uma criança sempre espera uma atitude mais violenta, alguém gritando e brigando. Silenciosamente você consegue corrigir, afirmou o pai.
De acordo com Wesley, a postagem que viralizou foi um desabafo, após ser criticado por prática de "terrorismo silencioso", avaliação com a qual ele não concorda. Recebi uma crítica de que eu poderia estar fazendo terrorismo silencioso. Não concordo de forma alguma, diz.
Wesley diz que o castigo que aprendeu com os pais é uma punição à moda antiga. Segundo ele, o filho já está avisado de que, se mentor novamente, terá que escrever a frase mil vezes. Mas o empresário acredita que o filho aprendeu a lição.
Wesley Magnago e o filho, Rafael do Carmo Magnago Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

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