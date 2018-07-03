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Lei Maria da Penha

Caso Taiana: Scopel é indiciado por lesões corporais contra ex-mulher

As informações são da Polícia Civil, que por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória, concluiu o inquérito que investigava a denúncia de agressões

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 20:29
O empresário Adriano Scopel Crédito: Reprodução | Facebook
O empresário Adriano Mariano Scopel, de 39 anos, foi indiciado nesta terça-feira (3) pelo crime de injúria real e pelo crime de lesões corporais na forma da Lei Maria da Penha por conta das acusações feitas pela sua ex-mulher, Taiana Lima França, de 25 anos.
As informações são da Polícia Civil, que por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória, concluiu o inquérito que investigava a denúncia de agressões.
Em nota, o advogado Marco Antônio Gama Barreto  que faz a defesa do empresário  disse que ainda não teve acesso ao relatório policial para se pronunciar sobre o caso. A defesa de Adriano Scopel não teve acesso ao teor do relatório policial, e, portanto, ainda não tem condições de se manifestar sobre o mesmo. Assim, resguarda-se ao direito de prestar as devidas informações após o devido conhecimento dos fatos.
O CASO
A cantora Taiana França, de 25 anos, denunciou o marido, o empresário Adriano Scopel, por ameaças e agressões. Em entrevista ao Gazeta Online, Taiana tornou pública a denúncia e contou detalhes sobre o caso. O estopim para a denúncia foi uma agressão física que teria acontecido na frente de cerca de 30 pessoas, durante uma festa surpresa que a vítima organizou na casa onde o casal vivia, na Mata da Praia, em Vitória. A Justiça concedeu à Taiana uma medida protetiva de urgência.
Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Especializado da Mulher (Pem), Scopel é acusado de agredir e ameaçar a esposa durante a maior parte da relação, que durou três anos e meio, sendo dez meses de casamento. Porém, a vítima nunca o denunciou por medo das ameaças de morte que recebia caso fosse à delegacia.
Segundo a cantora, a última agressão aconteceu na noite do dia 26 de maio, quando ela organizou uma festa surpresa para a filha de Adriano.
No dia da festa, estavam todos os convidados brincando e se divertindo. Até que falaram com Adriano que eu parecia uma menina ao lado das adolescentes. Aí ele já ficou bravo.
A cantora completou que em determinado momento foi para a área externa da casa com a enteada e uma amiga. Foi quando Adriano chegou gritando que ela deveria tomar conta da festa.
Ele disse que eu estava lá fora dançando igual uma piranha. Eu respondi a altura: Tá ficando doido? Eu estava com sua filha lá fora. Aí as pessoas me tiraram de perto dele. Vi que o clima estava ficando pesado e fui pedindo para as pessoas irem embora. Depois voltei para o lado de fora. Ele retornou e começou a me empurrar. Puxou o carregador da minha mão, prendendo o meu dedo e o deixando roxo, contou.
Taiana França denuncia agressões cometidas pelo seu ex-marido, Adriano Scopel Crédito: Vitor Jubini - NA
A vítima afirma que os convidados pediram para Adriano parar e ela aproveitou para se afastar. Meus amigos ficaram perto de mim. Aí ele bateu nas minhas costas e falou Vou subir, aproveita aí a festa. Eu pensei que depois a gente ia conversar e eu ia tirar por menos. Mas cinco minutos depois ele desceu me batendo, dando ponta pé na minha cabeça. Me empurrou, me xingou, jogou meu celular no chão e pisou, lembrou.
CHOQUE
Quando a Polícia Militar chegou, Taiana afirma que não teve condições psicológicas para dar continuidade ao registro ocorrência. Ele nem atendeu os PMs. Testemunhas disseram que ele ainda zombou da situação. Naquele momento eu estava desorientada. Entrei no carro de um familiar e fui embora. Só fui à polícia na segunda-feira, dia 28, lembra.
Segundo o advogado da cantora, Flávio Fabiano, assim que Taiana chegou à delegacia ela foi encaminhada para exames de corpo de delito. O laudo foi fundamental para a medida protetiva. O agressor não pode entrar em contato com a vítima por nenhum meio. Foi determinado, inclusive, que ele saísse da casa, mas ela não quer nada dele, disse.
EMPRESÁRIO NEGOU AS ACUSAÇÕES E DISSE QUE PROCESSARIA TAIANA
O advogado do empresário Adriano Scopel alegou, no início das investigações, que a agressão que a cantora Taiana França detalhou na reportagem não existe e que Scopel nunca praticou qualquer tipo de violência contra a esposa durante o tempo de relacionamento. A nota também levanta questionamentos acerca das marcas no corpo da cantora, chamando de mentiroso espancamento.
No que diz respeito ao mentiroso espancamento do qual ela teria sido vítima, no dia 26 de maio, verifica-se que essa acusação, além de tudo é contraditória, na medida em que a própria Polícia Civil afirmou expressamente que ela não apresentava lesões no instante do atendimento deste BU (Boletim Unificado), pontuou na nota, encaminhada pelo advogado Marco Antônio Gama Barreto.
Ainda sobre os fatos narrados por Taiana, a nota do advogado as classifica como mentirosas e injustas. Adriano informa que adotará as medidas judiciais cabíveis para demonstrar a injustiça feita contra sua pessoa e, finalmente, lamenta a intensa exposição do assunto pela imprensa, mas confia que a verdade prevalecerá sobre essas infundadas acusações, completou o texto do advogado.
De acordo com a nota divulgada pelo advogado, o empresário Adriano Scopel registrou na delegacia um boletim de ocorrência contra a esposa em que afirma que foi agredido por Taiana e que realizou exame de lesões corporais. O advogado Marco Antônio Gama Barreto afirmou que levaria todos os documentos ao conhecimento da Justiça.

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