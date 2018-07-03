Caso Taiana: Scopel é indiciado por lesões corporais contra ex-mulher

O empresário Adriano Mariano Scopel, de 39 anos, foi indiciado nesta terça-feira (3) pelo crime de injúria real e pelo crime de lesões corporais na forma da Lei Maria da Penha por conta das acusações feitas pela sua ex-mulher, Taiana Lima França, de 25 anos.
As informações são da Polícia Civil, que por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória, concluiu o inquérito que investigava a denúncia de agressões.
Em nota, o advogado Marco Antônio Gama Barreto que faz a defesa do empresário disse que ainda não teve acesso ao relatório policial para se pronunciar sobre o caso. A defesa de Adriano Scopel não teve acesso ao teor do relatório policial, e, portanto, ainda não tem condições de se manifestar sobre o mesmo. Assim, resguarda-se ao direito de prestar as devidas informações após o devido conhecimento dos fatos.
O CASO
A cantora Taiana França, de 25 anos, denunciou o marido, o empresário Adriano Scopel, por ameaças e agressões. Em entrevista ao Gazeta Online, Taiana tornou pública a denúncia e contou detalhes sobre o caso. O estopim para a denúncia foi uma agressão física que teria acontecido na frente de cerca de 30 pessoas, durante uma festa surpresa que a vítima organizou na casa onde o casal vivia, na Mata da Praia, em Vitória. A Justiça concedeu à Taiana uma medida protetiva de urgência.
Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Especializado da Mulher (Pem), Scopel é acusado de agredir e ameaçar a esposa durante a maior parte da relação, que durou três anos e meio, sendo dez meses de casamento. Porém, a vítima nunca o denunciou por medo das ameaças de morte que recebia caso fosse à delegacia.
Segundo a cantora, a última agressão aconteceu na noite do dia 26 de maio, quando ela organizou uma festa surpresa para a filha de Adriano.
No dia da festa, estavam todos os convidados brincando e se divertindo. Até que falaram com Adriano que eu parecia uma menina ao lado das adolescentes. Aí ele já ficou bravo.
A cantora completou que em determinado momento foi para a área externa da casa com a enteada e uma amiga. Foi quando Adriano chegou gritando que ela deveria tomar conta da festa.
Ele disse que eu estava lá fora dançando igual uma piranha. Eu respondi a altura: Tá ficando doido? Eu estava com sua filha lá fora. Aí as pessoas me tiraram de perto dele. Vi que o clima estava ficando pesado e fui pedindo para as pessoas irem embora. Depois voltei para o lado de fora. Ele retornou e começou a me empurrar. Puxou o carregador da minha mão, prendendo o meu dedo e o deixando roxo, contou.
A vítima afirma que os convidados pediram para Adriano parar e ela aproveitou para se afastar. Meus amigos ficaram perto de mim. Aí ele bateu nas minhas costas e falou Vou subir, aproveita aí a festa. Eu pensei que depois a gente ia conversar e eu ia tirar por menos. Mas cinco minutos depois ele desceu me batendo, dando ponta pé na minha cabeça. Me empurrou, me xingou, jogou meu celular no chão e pisou, lembrou.
CHOQUE
Quando a Polícia Militar chegou, Taiana afirma que não teve condições psicológicas para dar continuidade ao registro ocorrência. Ele nem atendeu os PMs. Testemunhas disseram que ele ainda zombou da situação. Naquele momento eu estava desorientada. Entrei no carro de um familiar e fui embora. Só fui à polícia na segunda-feira, dia 28, lembra.
Segundo o advogado da cantora, Flávio Fabiano, assim que Taiana chegou à delegacia ela foi encaminhada para exames de corpo de delito. O laudo foi fundamental para a medida protetiva. O agressor não pode entrar em contato com a vítima por nenhum meio. Foi determinado, inclusive, que ele saísse da casa, mas ela não quer nada dele, disse.
EMPRESÁRIO NEGOU AS ACUSAÇÕES E DISSE QUE PROCESSARIA TAIANA
O advogado do empresário Adriano Scopel alegou, no início das investigações, que a agressão que a cantora Taiana França detalhou na reportagem não existe e que Scopel nunca praticou qualquer tipo de violência contra a esposa durante o tempo de relacionamento. A nota também levanta questionamentos acerca das marcas no corpo da cantora, chamando de mentiroso espancamento.
No que diz respeito ao mentiroso espancamento do qual ela teria sido vítima, no dia 26 de maio, verifica-se que essa acusação, além de tudo é contraditória, na medida em que a própria Polícia Civil afirmou expressamente que ela não apresentava lesões no instante do atendimento deste BU (Boletim Unificado), pontuou na nota, encaminhada pelo advogado Marco Antônio Gama Barreto.
Ainda sobre os fatos narrados por Taiana, a nota do advogado as classifica como mentirosas e injustas. Adriano informa que adotará as medidas judiciais cabíveis para demonstrar a injustiça feita contra sua pessoa e, finalmente, lamenta a intensa exposição do assunto pela imprensa, mas confia que a verdade prevalecerá sobre essas infundadas acusações, completou o texto do advogado.
De acordo com a nota divulgada pelo advogado, o empresário Adriano Scopel registrou na delegacia um boletim de ocorrência contra a esposa em que afirma que foi agredido por Taiana e que realizou exame de lesões corporais. O advogado Marco Antônio Gama Barreto afirmou que levaria todos os documentos ao conhecimento da Justiça.