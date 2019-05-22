Home
Casal que morreu na Terceira Ponte havia reatado há cerca de um mês

Segundo a mãe de Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, vítima do acidente, o casal estava retornando para casa, na Serra, quando teve a moto atingida