Casal e duas filhas transformaram Kombi na própria casa

Família já viaja pelo país há dez meses Crédito: Vitor Jubini

No roteiro, vários destinos e a vontade de sempre viver algo novo e aprender culturas diferentes. É com esse propósito que uma família começou há dez meses a viajar a bordo de uma kombi toda personalizada partindo de Campinas, em São Paulo, e no último final de semana desembarcou em Vitória. Foram mais de 4 mil km rodados até agora.

A ideia veio da turismóloga Érika Prado, de 37 anos, que precisou de quase dois anos e meio para convencer o marido, o técnico de som Valmiro Nunes, de 44 anos. Os dois saíram de São Paulo com filhas Malu, de 9 anos, e a caçula Elis, de 6 anos.

A Érika que veio com esse papo maluco. Assim que me convenci, um mês depois, a gente já estava traçando um roteiro e pesquisando como poderia fazer essa viagem, declarou. Assista ao vídeo abaixo:





A família deixou a casa alugada em Campinas e vendeu e doou vários bens. Hoje quase tudo o que têm está na Kombi. Foi quase um ano de preparação, incluindo a reforma do automóvel.

Família já viaja pelo país há dez meses Crédito: Vitor Jubini

Tudo foi feito para ser uma casa: tem fogão a gás, frigobar, cama, um segundo andar, onde o casal dorme separado das filhas, e até um banheiro com chuveiro quente. Para conseguir energia, eles colocaram um painel solar no veículo com uma bateria. Tem também dois tanques de água embaixo do carro.

Nós temos uma cozinha completa, temos como dormir os quatro com espaço, até de forma confortável, e tomar banho quente. A única coisa que não somos autônomos e que precisamos da ajuda das pessoas é para conseguir um espaço seguro, acrescenta.

Duas gatas também iniciaram a viagem. Uma morreu por causa da idade e outra não se adaptou. Em Vitória, a família está instalada perto do Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia. Érika morou em Vila Velha durante três anos quando era criança e agora quer lembrar um pouco de como era lá atrás.

A gente quer poder deixar para nossas filhas uma herança que ninguém pode tirar, que é o conhecimento Valmiro Nunes, 44 anos.

O nome do projeto é Turismo de Valor e tem o objetivo de valorizar as culturas dos locais por onde a família passa. A Kombi foi batizada de NaMorada, em alusão à forma como o casal chama um ao outro e também ao termo morada. São dois significados, ressalta Valmiro.

No Estado, o casal e as filhas já estão há quase um mês e ainda não têm prazo para ir embora. Demos prioridade por conhecer as Montanhas Capixabas. Foram quase duas semanas. Depois descemos para Guarapari e viemos para Vitória, lembra Érika.

Da Capital, a família segue para Aracruz, no Norte do Estado, antes de passar por Itaúnas, em Conceição da Barra, fechando o roteiro em terras capixabas. Depois os quatro vão para a Bahia e percorrem todo o litoral nordestino. Temos uma meta de cumprir a viagem por todo o Brasil em três anos, explica Walmiro. Depois queremos conhecer outros lugares do mundo, completa.

VEJA FOTOS DA VIAGEM

CASAL TRABALHA PELA INTERNET

E como fazer para bancar uma viagem desse tipo? Érika explica que ela e o marido trabalham com empreendedorismo digital. A gente dá cursos e consultoria online. Isso nos dá várias liberdades. A gente ensina como criar um negócio do zero, empreendendo de forma online. É uma forma de continuar viajando e monetizando, salienta.

As pessoas também contribuem com gasolina ou com dinheiro no meio do caminho para ajudar na viagem.

MENINAS ESTUDAM DENTRO DA KOMBI

Uma das preocupações da família é com a educação das meninas, que não estudam em uma escola regular, mas são ensinadas pelos pais diariamente ali mesmo, na Kombi. Segundo Érika, as crianças aprendem pela técnica de homeschooling.

Adaptamos para worldschooling, que é a educação através da vivência no mundo. Muitas matérias são sem livros, in loco na prática, e outras a gente senta com elas, como as mais fundamentais. A gente mesmo educa, explica.

Além de estudar, as meninas também estão aprendendendo a ser empreendedoras. É que elas produzem pulseiras e vendem por onde passam. Eu mesmo que faço e minha irmã ajuda às vezes. Eu faço para vender, para comprar uma câmera para tirar fotos das paisagens e das viagens, afirma Malu.