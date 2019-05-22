Home
>
Grande Vitória
>
Casagrande: para atrair turismo é necessário um "Estado sem armas"

Casagrande: para atrair turismo é necessário um "Estado sem armas"

Em pronunciamento durante o lançamento do Programa Investe Turismo, o governador do Espírito Santo afirmou que é impossível fazer turismo em um Estado com livre circulação de armas