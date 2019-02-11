Home
Casado com capixaba, Boechat tinha forte ligação com o Espírito Santo

Em visitas ao Estado, Ricardo Boechat e a capixaba Veruska Seibel não abriam mão de degustar a moqueca. "Se morasse aqui, comeria todos os dias", dizia