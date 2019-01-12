Home
>
Grande Vitória
>
Cartunista acusa motorista de racismo após ser abandonado em rua do ES

Cartunista acusa motorista de racismo após ser abandonado em rua do ES

Gustavo Lagassi, de 22 anos, compartilhou no Twitter a experiência ruim que teve ao solicitar uma viagem por aplicativo; o cartunista pede um posicionamento da empresa