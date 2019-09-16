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Carteirinha digital

Carteira estudantil digital promete reduzir o número de falsificações

O ID Estudantil é um novo sistema totalmente digital que será lançado em 82 dias pelo Ministério da Educação

Publicado em 

16 set 2019 às 14:18

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 14:18

Modelo da tela do ID Estudantil Crédito: DIVULGAÇÃO/ MEC
Uma nova Identidade Estudantil Digital promete evitar fraudes. Isso porque a partir ao uso do ID Estudantil, cada aluno que solicitar a carteira de estudante pelo sistema do Ministério da Educação (MEC), terá seus dados checados por meio da base de dados do Governo Federal.
O ID Estudantil, é uma nova versão da "carteirinha de estudante", agora totalmente digital, que valerá para estudantes da educação básica, tecnológica e superior. A partir do cadastro online, todos os dados fornecidos por cada aluno será checado e o documento só será gerado após a confirmação das informações, assim será possível evitar falsificações.
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O novo sistema 100% digital e gratuito, ainda é opcional. Para o uso do ID Estudantil na entrada em eventos pagando meia entrada, o aluno deverá abrir o aplicativo, que será lançado em cerca de 82 dias, e apresentar o QR Code que aparece na tela, assim como é feito atualmente com a carteirinha física.
Em entrevista a Rádio CBN Vitória, na tarde desta segunda-feira (16), o Secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima citou, que a longo prazo a confirmação da veracidade do registro poderá ser feita já no ato da compra dos ingressos, não sendo necessária a apresentação do documento na entrada dos eventos.
Entrevista - Fabio Botacin - Arnaldo Lima - 16-09-19
O secretário afirmou também, que apesar do alto investimento, para a instalação desse sistema, o retorno será ainda maior para a economia do país, dada a redução das falsificações bem como as pequenas corrupções pelo uso do documento.
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O SISTEMA
O cadastro prévio dos estudantes de todo país, poderá ser feito na página do ID Estudantil na internet. A identidade terá validade por todo o período de estudos do aluno e será cancelada automaticamente, após o fim do registro de matrícula em cada instituição. Para menores de 18 anos é necessário o registro dos dados também dos responsáveis. 
 

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