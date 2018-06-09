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Monitoramento

Carros roubados são recuperados pela Guarda Municipal em Vitória

Um dos veículos havia sido roubado minutos antes no Centro de Vitória. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 20:09
Já foram recuperados 19 veículos desde a implementação do Cerco Inteligente de Segurança da PMV Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Dois carros roubados foram recuperados na madrugada deste sábado (9), em Vitória, pela Guarda Municipal. Um dos veículos foi abordado pelos agentes próximo ao Tancredão e o outro na região de Resistência.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), agentes da central de monitoramento viram os carros com restrição e acompanharam o trajeto que fizeram pelas câmeras de segurança. 
O primeiro veículo foi parado por agentes da Guarda Municipal próximo ao Tancredão, em Vitória. O veículo e o motorista foram encaminhados à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, em Ilha de Santa Maria.
O segundo veículo foi abordado no bairro Resistência, em Vitória, e havia sido roubado minutos antes da abordagem no Centro de Vitória.
SEGURANÇA
O Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura de Vitória soma 19 carros recuperados após a implantação do serviço de monitoramento no mês de abril deste ano, sendo 14 carros e cinco motos. Além disso, segundo a prefeitura, o número de roubos e furtos na Capital reduziu em 24,3% comparado ao ano passado.
 
O veículo e o condutor foram encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

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