Carros roubados são recuperados pela Guarda Municipal em Vitória

Já foram recuperados 19 veículos desde a implementação do Cerco Inteligente de Segurança da PMV Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Dois carros roubados foram recuperados na madrugada deste sábado (9), em Vitória, pela Guarda Municipal. Um dos veículos foi abordado pelos agentes próximo ao Tancredão e o outro na região de Resistência.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), agentes da central de monitoramento viram os carros com restrição e acompanharam o trajeto que fizeram pelas câmeras de segurança.

O primeiro veículo foi parado por agentes da Guarda Municipal próximo ao Tancredão, em Vitória. O veículo e o motorista foram encaminhados à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, em Ilha de Santa Maria.

O segundo veículo foi abordado no bairro Resistência, em Vitória, e havia sido roubado minutos antes da abordagem no Centro de Vitória.

SEGURANÇA

O Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura de Vitória soma 19 carros recuperados após a implantação do serviço de monitoramento no mês de abril deste ano, sendo 14 carros e cinco motos. Além disso, segundo a prefeitura, o número de roubos e furtos na Capital reduziu em 24,3% comparado ao ano passado.



