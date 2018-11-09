  • Carros invadem ciclovia para evitar avenida alagada em Vila Velha
Chuva no ES

Carros invadem ciclovia para evitar avenida alagada em Vila Velha

A situação aconteceu na tarde desta quinta-feira (8) na orla de Itapoã, em Vila Velha. Motoristas registraram o momento curioso

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 13:40

Redação de A Gazeta

Carros passam por ciclovia para evitar pista alagada em Itapuã, Vila Velha Crédito: Reprodução Twitter/Ariel Gracelli
Um vídeo enviado por um internauta do Gazeta Online registrou o momento curioso em que vários motoristas precisam passar pela ciclovia para evitarem a Avenida Gil Veloso, em Itapuã, Vila Velha, que ficou alagada por volta das 15h desta quinta-feira (8).
Linhas do Sistema Transcol tem alterações na rota por causa da chuva
No momento, o vídeo mostra que, mesmo com poucas horas de chuva, no cruzamento da Avenida Gil Veloso com a Avenida Jair de Andrade, a água já estava acumulada e os motoristas optaram por passar pela ciclovia.
Maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas foi registrado no interior
O estudante Ariel Graceli afirma que os veículos que invadiram a pista das bicicletas estavam em velocidade baixa e com o pisca alerta ligado.
Vila Velha: aulas da rede municipal são suspensas nesta sexta-feira
"Eu, por exemplo, estava a 10 km/h e com o pisca-alerta ligado, a ciclovia estava vazia e, se fosse para passar no cruzamento o carro certamente morreria com entrada da água no cano da descarga", afirma.
