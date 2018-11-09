Carros invadem ciclovia para evitar avenida alagada em Vila Velha

Um vídeo enviado por um internauta do Gazeta Online registrou o momento curioso em que vários motoristas precisam passar pela ciclovia para evitarem a Avenida Gil Veloso, em Itapuã, Vila Velha, que ficou alagada por volta das 15h desta quinta-feira (8).
No momento, o vídeo mostra que, mesmo com poucas horas de chuva, no cruzamento da Avenida Gil Veloso com a Avenida Jair de Andrade, a água já estava acumulada e os motoristas optaram por passar pela ciclovia.
O estudante Ariel Graceli afirma que os veículos que invadiram a pista das bicicletas estavam em velocidade baixa e com o pisca alerta ligado.
"Eu, por exemplo, estava a 10 km/h e com o pisca-alerta ligado, a ciclovia estava vazia e, se fosse para passar no cruzamento o carro certamente morreria com entrada da água no cano da descarga", afirma.
VEJA O VÍDEO