Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sentido Centro

Carro pega fogo e interrompe trânsito na Reta da Penha

No sentido Serra, no entanto, o trânsito segue normal, de acordo com a Guarda Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 16:51

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 16:51

Um carro pegando fogo deixou o trânsito interrompido na tarde desta terça-feira (23) na Reta da Penha em Vitória, no sentido Centro. O veículo, um Chevrolet Sonic Sedan, está perto de um ponto de ônibus e o caminhão do Corpo de Bombeiros ficou atravessado nas três faixas da pista no sentido contrário para combater o fogo. 
O tráfego segue normal no sentido Serra. De acordo com a Guarda Municipal, o veículo começou a pegar fogo por volta das 13h30.
Pelas imagens é possível ver que as chamas tomam a parte da frente do carro. Não há informações sobre a motivação do incêndio nem sobre o motorista. Assista ao vídeo abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados