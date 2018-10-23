Carro pega fogo e interrompe trânsito na Reta da Penha

Um carro pegando fogo deixou o trânsito interrompido na tarde desta terça-feira (23) na Reta da Penha em Vitória, no sentido Centro. O veículo, um Chevrolet Sonic Sedan, está perto de um ponto de ônibus e o caminhão do Corpo de Bombeiros ficou atravessado nas três faixas da pista no sentido contrário para combater o fogo.

O tráfego segue normal no sentido Serra. De acordo com a Guarda Municipal, o veículo começou a pegar fogo por volta das 13h30.