Carro pega fogo e interrompe trânsito na Reta da Penha

Um carro pegando fogo deixou o trânsito interrompido na tarde desta terça-feira (23) na Reta da Penha em Vitória, no sentido Centro. O veículo, um Chevrolet Sonic Sedan, está perto de um ponto de ônibus e o caminhão do Corpo de Bombeiros ficou atravessado nas três faixas da pista no sentido contrário para combater o fogo.
O tráfego segue normal no sentido Serra. De acordo com a Guarda Municipal, o veículo começou a pegar fogo por volta das 13h30.
Pelas imagens é possível ver que as chamas tomam a parte da frente do carro. Não há informações sobre a motivação do incêndio nem sobre o motorista. Assista ao vídeo abaixo: