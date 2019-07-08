Home
Carro pega fogo após ser atingido por fio de alta tensão em Vila Velha

O dono do veículo pegou extintores de incêndio do prédio onde mora para controlar as chamas

Com informações da TV Gazeta

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:10

 - Atualizado há 6 anos

Fio cai e carro pega fogo Crédito: Divulgação/Tv Gazeta

Moradores da Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Itaparica, em Vila Velha, acordaram com um forte barulho às 6h40 desta segunda-feira (8). Um fio de alta tensão caiu em cima de um carro, que começou a pegar fogo (veja vídeo abaixo).

Em contato com a TV Gazeta, o dono do veículo, Fábio Butter, disse que pegou extintores de incêndio do prédio onde mora para controlar as chamas, enquanto o Corpo de Bombeiros e a concessionária foram acionados.

Fábio acredita que o vento forte acabou soltando o fio de alta tensão do poste. 

