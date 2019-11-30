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Dante Michelini

Carro invade contramão, bate em outro e vai parar no calçadão de Camburi

Veículo atravessou o canteiro central da avenida, em Vitória, e atingiu outro veículo, que tombou. Ninguém teve ferimentos graves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 19:22

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 19:22

Carro invade a contramão da Dante Michelini e para no calçadão de Camburi, em Vitória Crédito: Esthefany Mesquita
Um veículo atravessou o canteiro central, entrou na contramão e atingiu um Fiorino, na tarde deste sábado (30), na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Depois, ainda invadiu o calçadão da Praia de Camburi e só parou ao bater em um abrigo com bancos na orla.
De acordo com a vítima que estava no carro de modelo Fiat Fiorino branco, Luiz Henrique, de 50 anos, ele seguia para uma casa de festa onde recolheria peças de eventos, quando o carro de modelo JAC Jet Flex atingiu seu veículo.
"Eu estava indo sentido Jardim da Penha, quando me assustei. O carro estava atravessando a pista e bateu no meu, que tombou", disse.
Carro invade a contramão da Dante Michelini e atinge Fiorino, em Vitória Crédito: Esthefany Mesquita
Segundo o carona do JAC, que preferiu não se identificar, ele e o motorista tinham saído da Serra e estavam seguindo para casa.
"O motorista é amigo da minha mãe. Eu tinha acabado de sair do trabalho e ele me ofereceu uma carona. Eu tinha acabado de colocar o cinto e estava no celular quando senti o impacto", destacou. As vítimas não ficaram com ferimentos graves.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o condutor do carro que provocou o acidente se recusou a realizar o teste do bafômetro e, pela recusa, medidas administrativas foram tomadas de acordo com o Código de Trânsito. Ele não apresentava sinais de embriaguez.
Já o outro motorista fez o teste e deu negativo para consumo de álcool.

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