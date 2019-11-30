Carro invade contramão, bate em outro e vai parar no calçadão de Camburi

Carro invade a contramão da Dante Michelini e para no calçadão de Camburi, em Vitória Crédito: Esthefany Mesquita

Um veículo atravessou o canteiro central, entrou na contramão e atingiu um Fiorino, na tarde deste sábado (30), na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Depois, ainda invadiu o calçadão da Praia de Camburi e só parou ao bater em um abrigo com bancos na orla.

De acordo com a vítima que estava no carro de modelo Fiat Fiorino branco, Luiz Henrique, de 50 anos, ele seguia para uma casa de festa onde recolheria peças de eventos, quando o carro de modelo JAC Jet Flex atingiu seu veículo.

"Eu estava indo sentido Jardim da Penha, quando me assustei. O carro estava atravessando a pista e bateu no meu, que tombou", disse.

Carro invade a contramão da Dante Michelini e atinge Fiorino, em Vitória Crédito: Esthefany Mesquita

Segundo o carona do JAC, que preferiu não se identificar, ele e o motorista tinham saído da Serra e estavam seguindo para casa.

"O motorista é amigo da minha mãe. Eu tinha acabado de sair do trabalho e ele me ofereceu uma carona. Eu tinha acabado de colocar o cinto e estava no celular quando senti o impacto", destacou. As vítimas não ficaram com ferimentos graves.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o condutor do carro que provocou o acidente se recusou a realizar o teste do bafômetro e, pela recusa, medidas administrativas foram tomadas de acordo com o Código de Trânsito. Ele não apresentava sinais de embriaguez.