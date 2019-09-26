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Vitória

Acidente entre dois carros deixa trânsito lento na Dante Michelini

A Guarda Municipal está no local
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

26 set 2019 às 04:30

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 04:30

Acidente envolvendo dois carros na Ponte de Camburi em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer
Um acidente envolvendo dois carros deixa o trânsito complicado na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (26).
Por volta das 6h50, um Volkswagen Polo que seguia na faixa do meio rodou na pista e atingiu um Toyota Etios que estava na faixa da direita, na entrada da ponte de Camburi, no sentido Praia do Canto. A pista estava molhada no momento da colisão. Ninguém se feriu.
A Guarda Municipal está no local e ocupa uma faixa para o atendimento da ocorrência pela Polícia Militar. Um guincho é aguardado para fazer a remoção dos veículos.
Com isso, o trânsito está lento para quem vem pela avenida Dante Michelini no sentido Praia do Canto.
Acidente envolvendo dois carros na Ponte de Camburi em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

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