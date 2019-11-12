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Vitória

Duas pessoas ficam feridas em colisão entre carro e ônibus na Dante Michelini

Um carro perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu contra um ônibus do Transcol na manhã desta terça-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 07:59

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 07:59

Duas pessoas ficaram feridas em acidente entre carro e ônibus na Dante Michelini Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Pai e filho ficaram feridos durante um acidente de trânsito entre um carro e um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta terça-feira (12) na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, na altura da Mata da Praia, em Vitória. De acordo com informações da TV Gazeta, um Onix branco seguia pela via sentido Praia do Canto
O motorista do carro perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e atingiu a frente de um Transcol que seguia sentido Jardim Camburi. O motorista do Onix e o carona ficaram feridos. Eles foram socorridos em uma ambulância do Samu. O trânsito ficou congestionado sentido Jardim Camburi. O motorista do ônibus informou que 20 pessoas estavam no coletivo na hora do acidente.
O cabo Marco Aurélio, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, disse que o motorista do Onix perdeu o controle do veículo. Chovia na hora do acidente. Ele ficou ferido em estado grave. O pai do motorista, que estava no banco do carona, também ficou ferido. Os dois foram socorridos pelo Samu e encaminhados para um hospital de Vitória.

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