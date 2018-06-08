Carro invade calçada e atropela criança e cadeirante em Vitória

Um carro invadiu a calçada e atingiu duas pessoas, entre elas uma criança de 2 anos, no Centro de Vitória. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (8), na Avenida Princesa Isabel. A criança, uma menina, estava com a mãe, que empurrou a outra filha e se jogou para não ser atingida pelo veículo. Socorristas de uma ambulância particular e do Samu fizeram os primeiros atendimentos.
A segunda vítima atropelada é um cadeirante de 48 anos. Ele, que ficava diariamente no local em que aconteceu o atropelamento, foi encaminhado ao Hospital São Lucas, também na Capital. A menina de 2 anos foi atendida na ambulância do Samu. Na hora do acidente, ela bateu com a cabeça no chão e ralou os joelhos.
O motorista do veículo, um idoso de 70 anos, disse à Guarda Municipal de Vitória que estava parando no semáforo, quando teria sido atingido na traseira por um outro carro e, por isso, perdeu o controle da direção. No entanto, não há sinais de colisão na parte de trás do veículo dele.
De acordo com a Guarda, o motorista seguia no sentido Camburi, quando atravessou o canteiro central, invadiu a contramão e atingiu as vítimas na calçada. Agentes no local acreditam que o idoso tenha passado mal na direção. Ele também foi encaminhado ao Hospital São Lucas com ferimentos leves.