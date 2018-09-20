Carro é usado para arrombar farmácia em Vitória

Uma farmácia foi arrombada durante a madrugada desta quinta-feira (20) no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar, as marcas de pneu na calçada e portões retorcidos indicaram o uso de um carro para entrar no local. O uso do veículo foi confirmado por meio de câmeras de videomonitoramento posteriormente.

A farmácia fica na Avenida João Santos Filho. De acordo com a operadora de caixa do estabelecimento, Silvana Castro, de 26 anos, as imagens de videomonitoramento mostram que um casal invadiu a calçada com o carro e arrombou a porta de aço por volta de 4h50. Os dois estavam com as cabeças cobertas por camisas pretas para não serem reconhecidos.

Atrás da porta há um mostruário de chinelos, que também é de aço, o que impediu a entrada por completo no local. Com isso, os criminosos não conseguiram levar muita coisa. Os donos do estabelecimento ainda não fizeram a contabilidade para saber o que foi levado, mas, por meio das imagens, foi possível ver que o casal estava carregando chinelos, pacotes de fraldas e desodorantes.

As imagens mostraram ainda um morador de rua que jogou pedra no carro para tentar afastar os criminosos, mas ele foi perseguido pelo veículo e saiu correndo. Depois do furto, o casal entrou no carro e fugiu da loja.

Segundo os donos do estabelecimento, as imagens serão cedidas para a Polícia Civil, para ajudar na investigação.

ARROMBAMENTO NO CENTRO

Ainda em Vitória, no Centro, um supermercado foi arrombado também durante a madrugada, por volta de 4 horas. No local os criminosos utilizaram pedras para quebrar as portas de vidro. O estabelecimento fica na Rua Thiers Vellozo, ao lado de um posto da Guarda Municipal - que não funciona 24 horas, apenas a partir das 7 horas.

Um bebedouro dentro do supermercado chegou a ficar amassado devido ao impacto da pedra. O gerente conversou com a reportagem da TV Gazeta, mas só soube dizer que testemunhas contaram para ele que pelo menos dois criminosos saíram com potes de sorvete e alimentos na mão.

O supermercado ainda não fez um levantamento de tudo o que está faltando. O gerente declarou que muitos usuários de drogas ficam na Escadaria Doutor Carlos Messina, que dá acesso ao Palácio Anchieta e fica perto do supermercado e acredita que o crime pode ter sido causado por eles.