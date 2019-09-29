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Vitória

Carro é atingido por caminhão e capota na Ponte da Passagem

O motorista do automóvel e uma mulher que estava no carona não ficaram feridos. O veículo ficou destruído

Publicado em 

29 set 2019 às 18:58

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 18:58

Carro ficou destruído Crédito: Sayonara Brandão
Um carro capotou após ser atingido por um caminhão na noite deste domingo (29), na Ponte da Passagem, em Vitória. O motorista estava indo no sentido Serra-Vitória quando a carreta o acertou na parte de trás e o automóvel rodou na pista e virou.  Uma mulher também estava no carro, no banco do carona.
Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro, identificado como Geraldo Santos dos Reis, de 51 anos, fez o teste do bafômetro e estava com 0.92 mg/L de álcool no sangue.
> Motorista bêbado mata motociclista e vai preso em Vila Velha
Apesar do estado do carro, que ficou destruído, Geraldo e a mulher que estava com ele não ficaram feridos.
(Com informações de Sayonara Brandão)

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