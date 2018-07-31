Carro desgovernado atropela e mata vendedor em Aracruz

Pedro Tonon, de 65 anos, morreu em Aracruz Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um vendedor morreu após ser atingido por um carro desgovernado por volta das 18 horas desta segunda-feira (30), no bairro Santa Cruz, em Aracruz, região Norte do Estado.

De acordo com familiares, o homem identificado como Pedro Tonon, de 65 anos, estava chegando em casa  após um dia de trabalho  quando o carro de passeio desceu o morro e o atingiu. Com o impacto, ele morreu na hora.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionadas pela reportagem mas, até a publicação desta matéria, não deram detalhes do caso pois a ocorrência estava em andamento.















