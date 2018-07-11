Carro de luxo é engolido por buraco na Praia do Canto em Vitória

Carro cai em buraco em frente à Igreja Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Diogo Buloto/Internauta

Um carro caiu em um buraco em frente à igreja Santa Rita de Cássia, na Rua Fortunato Ramos, na Praia do Canto, em Vitória. O veículo Toyota Rav4 branco foi engolido quando estava parado na via e ficou com parte do para-choque abaixo do nível do asfalto.

O trânsito no local está sinalizado com cones e ainda não há informação sobre feridos. Segundo a Guarda Municipal, o asfalto teria cedido.

A Prefeitura de Vitória foi questionada sobre a ocorrência e respondeu que o buraco aberto é de responsabilidade da Cesan.

A Cesan informou que trata-se de uma manutenção emergencial para corrigir um vazamento de esgoto em frente à Igreja Santa Rita, na Praia do Canto. A Companhia diz que local foi devidamente sinalizado com cones para a realização do serviço, no entanto, o condutor que trafegava na via se confundiu e passou entre os cones que indicavam que era necessário desviar.

"A previsão do término do serviço de eliminação do vazamento de esgoto é à meia noite, sendo que o asfaltamento do local será executado nesta quarta", informou Rodolpho Có, chefe de Operação e Manutenção da Cesan.

De acordo com a Cesan, caso o cliente queira solicitar a avaliação do ocorrido para análise do eventual ressarcimento, deve procurar um dos escritórios de atendimento.

PREFEITURA MULTA CESAN POR OBRA IRREGULAR

A Prefeitura de Vitória multou a Cesan pela obra considerada irregular. A multa, segundo o secretário da Central de Serviços, Leonardo Gonçalves, é porque a obra não estava devidamente sinalizada, o que, segundo moradores, pode ter colaborado com o acidente.

A obra estava sem o cercado, sem identificação e sem o mais importante em qualquer obra na nossa cidade: a sinalização. Isso deixa qualquer obra irregular. Fomos acionados pela população e tomamos a decisão de multar a empresa responsável pela obra, disse Leonardo Gonçalves.