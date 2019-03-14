Home
Carro de desaparecida é encontrado trancado em Vila Velha

Elenir Penha de Oliveira, de 43 anos, está desaparecida desde o dia 2 de fevereiro. O carro dela foi encontrado pela polícia no último dia 22 trancado e com todos os pertences da mulher