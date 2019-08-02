Home
Carro capota e deixa mulher ferida em Vila Velha

A motorista foi socorrida pelo Samu; a suspeita é de que ela tenha quebrado a clavícula

Gazeta Online

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 22:38

Carro capotou em Vila Velha; uma mulher ficou ferida Crédito: Guilherme Bastos

Uma mulher ficou ferida após capotar o carro na Rua Castelo Branco, na altura do Hospital Praia da Costa, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (2).

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, o marido da motorista que capotou informou que ela tinha acabado de sair do hospital, onde foi buscar alguns exames, quando foi atingida por outro veículo, que não parou no cruzamento.

VEJA VÍDEO

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a motorista foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da Praia da Costa. A suspeita é de que ela tenha quebrado a clavícula.

