Carro capota após acidente na Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Um acidente entre um veículo Toyota SW4 e um Fiat Palio foi registrado na tarde deste sábado (19), no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Avenida Maruípe. Pessoas que passavam pela via correram para ajudar os motoristas a saírem dos veículos.

Segundo informações da Polícia Militar dois veículos colidiram em um cruzamento entre as Avenidas Leitão da Silva e Maruípe, no sentido Jucutuquara. Com a choque da batida, um dos veículos acabou capotando. Uma pessoa ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital.