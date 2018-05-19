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Leitão da Silva

Carro capota após acidente na Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Uma pessoa ficou presa às ferragens após a colisão entre dois veículos, no cruzamento com a Avenida Maruípe

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 18:32
Acidente no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com Avenida Maruipe Crédito: Alison Silva
Um acidente entre um veículo Toyota SW4 e um Fiat Palio foi registrado na tarde deste sábado (19), no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Avenida Maruípe. Pessoas que passavam pela via correram para ajudar os motoristas a saírem dos veículos.
Segundo informações da Polícia Militar dois veículos colidiram em um cruzamento entre as Avenidas Leitão da Silva e Maruípe, no sentido Jucutuquara. Com a choque da batida, um dos veículos acabou capotando. Uma pessoa ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital.

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