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Carro cai de ponte e motorista morre na Rodovia do Contorno

O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo (24), por volta das 13h10

Publicado em 24 de Março de 2019 às 17:31

Publicado em 

24 mar 2019 às 17:31
Um motorista morreu em um acidente no Km 282 da Rodovia do Contorno, em cima da ponte do Rio Santa Maria, na Serra. O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo (24), por volta das 13 horas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um Renault Sandero branco, que seguia no sentido Cariacica, caiu de cima da ponte na parte seca do rio. O motorista foi identificado como Elvio Simões Ribeiro de 36 anos, coordenador de vigilantes, e estava sozinho no veículo.
Durante atendimento em uma ambulância do Samu ainda no local do acidente, a equipe tentou durante quase uma hora reanimar a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo de Elvio foi levado para o DML.
OUTRO ACIDENTE
Enquanto as equipes de resgate trabalhavam no local para socorrer Elvio, outro acidente aconteceu. Uma mulher, que seguia no sentido Cariacica, não viu a sinalização que indicava os desvios na pista, bateu na mureta e rodou com o veículo, um Citroen C3, na pista.
A vítima não se feriu gravemente, mas foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.

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