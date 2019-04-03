Home
Carreta para em "L" e interdita trânsito na Rodovia Serafim Derenzi

Segundo a Guarda Municipal, o motorista não conseguiu completar a curva e o caminhão travou. O incidente aconteceu por volta de 10h30 e uma equipe trabalha para liberar a via