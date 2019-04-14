Carreta levando combustível tomba e interdita totalmente a BR 262

Uma carreta bitrem que transportava combustível tombou no início da tarde deste domingo (14), no km 119 da, em, próximo ao Posto Santiago. Após uma interdição às 14h30, a rodovia só foi totalmente liberada às 02h50 desta segunda-feira (15). O veículo levava dois tanques com diesel S10, que se romperam e parte do combustível vazou na pista.