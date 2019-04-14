Carreta levando combustível tomba e interdita totalmente a BR 262

Uma carreta bitrem que transportava combustível tombou no início da tarde deste domingo (14), no km 119 da BR 262, em Conceição do Castelo, próximo ao Posto Santiago. Após uma interdição às 14h30, a rodovia só foi totalmente liberada às 02h50 desta segunda-feira (15). O veículo levava dois tanques com diesel S10, que se romperam e parte do combustível vazou na pista.
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foram ao local. Não houve vítimas.
ACIDENTE COM CARRETA NO DIA 06 INTERDITOU A BR 262
No dia 06 de abril, uma carreta transportando óleo vegetal pegou fogo na BR 262, na altura da ponte sobre o Rio Jucu, em Viana. A interdição no local durou mais de cinco horas.
Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança (Sesp), as chamas teriam começado em uma das rodas do veículo e atingido o resto dele.
O acidente aconteceu no quilômetro 29 da rodovia. Equipes da PRF e dos Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. Durante o bloqueio, os veículos tiveram que passar por uma rota alternativa via ES-146, na região de Matilde e Alfredo Chaves.
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