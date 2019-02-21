Home
>
Grande Vitória
>
Carnaval de Vitória: Sambão do Povo recebe alvará dos bombeiros

Carnaval de Vitória: Sambão do Povo recebe alvará dos bombeiros

Em nova vistoria realizada nesta quinta (21), a corporação informou que os extintores estavam nas posições, as saídas estavam sinalizadas corretamente e o para-raios foi instalado