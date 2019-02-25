Home
Carnaval de Vitória: o desfile da Independente de Boa Vista

Vídeo compacto mostra como foi o desfile da Boa Vista no Sambão da Povo, que prestou homenagem à PRF, chamada pela Escola de "Anjos do Asfalto"