Home
>
Grande Vitória
>
Carnaval de Vitória: Gazeta Online vai transmitir ao vivo a apuração

Carnaval de Vitória: Gazeta Online vai transmitir ao vivo a apuração

Grande vencedora do Carnaval de Vitória será conhecida nesta quarta-feira. O Gazeta Online começa a transmitir a apuração, direto do Sambão do Povo