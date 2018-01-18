Carnaval de Vitória: confira detalhes da transmissão pela TV Gazeta

A TV Gazeta começou a divulgar detalhes do que está preparando para a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, no dia 3 de fevereiro. E Ziriguidum teve acesso a alguns números do projeto. Ao todo, cerca de 60 profissionais estão envolvidos na cobertura. O time de frente conta com três apresentadores e quatro comentaristas dentro do estúdio, além de cinco repórteres cobrindo concentração, pista e dispersão. Ao todo, 15 câmeras captarão as apresentações das agremiações no Sambão, além de gruas e imagens aéreas. Tudo com equipamentos de última geração e imagens em alta definição.
Um estúdio panorâmico será montado logo no final da avenida, semelhante ao que é utilizado no carnaval de São Paulo. A estrutura terá dois pavimentos: uma redação multimídia embaixo e o estúdio de transmissão no pavimento superior. A ideia do estúdio na área de dispersão é para aumentar a interatividade dos comentaristas com as escolas. Membros de cada agremiação participarão de um bate-papo dentro do estúdio logo após a passagem de cada escola de samba, repercutindo o desfile e contando algumas curiosidades.
Requisitado
Romulo Cosmoski é o nome mais procurado do momento quando o assunto é fantasia para casal de mestre-sala e porta-bandeira. É dele a responsabilidade de confeccionar as fantasias de, simplesmente, quatro casais do Grupo Especial: Andaraí, Novo Império, MUG e Jucutuquara.
Não acaba aí
Ainda tem o casal da Chegou o Que Faltava, um destaque e duas comissões de frente. É muito talento!
Bola na rede
Uma das maiores expectativas para o carnaval 2018 é, inegavelmente, a volta de uma campeã ao Sambão do Povo. A Mocidade da Praia, escola da Praia do Canto dona de dois campeonatos no carnaval capixaba, está de volta e vai desfilar com o tema Deu bola na rede, dá samba no pé.
Samba no pé
A Mocidade da Praia desfilará com cerca de mil componentes e dois carros alegóricos. Os ensaios acontecem aos domingos, no Triângulo das Bermudas, em Vitória. Participe!
Impasse
Por falar em Mocidade da Praia, segue incerto o destino das escolas de samba que voltaram à ativa por meio da Fecapes (Federação Capixaba das Escolas de Samba). Cinco agremiações (Mocidade da Praia, Independente de Eucalipto, União Jovem Itacibá, Império de Fátima e Mocidade Serrana) aguardam o desfecho: vão desfilar domingo, quinta ou junto com o Acesso A na sexta-feira? A conferir.
Tenda do samba
Enquanto o galpão do samba não vinga, o espaço, ao lado do Tancredão, está cheio de alegorias em fase de construção para os desfiles de 2018. Chamam a atenção de quem passa por lá: os cavalos marinhos (provavelmente da Novo Império) e as alegorias da Piedade (escondidas lá nos fundos, mas com estrutura bem diferente dos últimos carnavais).
Quem fala demais...
Do carnavalesco Paulo Balbino, um dos profissionais mais respeitados da folia: Não basta gostar de carnaval, saber o dia que o Noca nasceu, que o Cartola morreu, quem fez o samba tal, que ano a Beija-Flor venceu.. Esse serviço o Google oferece sem questionar. Ele falava sobre os entendedores de carnaval que lotam as redes sociais nessa época do ano.
Aviso aos navegantes
Uma foto postada em dezembro pelo carnavalesco Robson Goulart, da Boa Vista, gerou burburinho na internet. A foto é da cabeça de uma grande águia, no barracão da Boa Vista. Robinho avisa que a escultura é antiga e a imagem não é uma prévia da águia de Cariacica para o desfile de 2018.
Grata surpresa
A Pega no Samba tem esse ano (segundo sambistas de olho em tudo) um dos barracões de carros alegóricos mais adiantados do grupo especial. Uma grata surpresa que pode embaralhar o tabuleiro para os desfiles de 2018.
Novidades
Com um enredo que vai homenagear o chocolate e contar a história do cacau, o Pega vem com novidades. O novo carnavalesco é Júnior Pernambucano, que já teve passagens de sucesso pelo Império da Tijuca, no Rio. Além disso, também vem novo casal: Naymara Nascimento e Rafael Brito. Fora isso, Luiza Tibúrcio e Esther Vasconcelos foram eleitas como princesa e rainha do Carnaval capixaba.
Pra não dizer...
...que não falei das flores. Nesta semana foi aniversário da Unidos da Piedade, escola de samba mais antiga e mais vezes campeã do carnaval. Que a mãe das escolas capixabas tenha vida longa, forme cada vez mais sambistas e conquiste muitas vitórias em nosso carnaval. Parabéns!