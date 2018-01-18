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Ziriguidum

Carnaval de Vitória: confira detalhes da transmissão pela TV Gazeta

Faltam pouco mais de duas semanas para a apresentação das escolas de samba na passarela. Já se preparou?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 11:27

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 11:27

A TV Gazeta começou a divulgar detalhes do que está preparando para a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, no dia 3 de fevereiro. E Ziriguidum teve acesso a alguns números do projeto. Ao todo, cerca de 60 profissionais estão envolvidos na cobertura. O time de frente conta com três apresentadores e quatro comentaristas dentro do estúdio, além de cinco repórteres cobrindo concentração, pista e dispersão. Ao todo, 15 câmeras captarão as apresentações das agremiações no Sambão, além de gruas e imagens aéreas. Tudo com equipamentos de última geração e imagens em alta definição.
Um estúdio panorâmico será montado logo no final da avenida, semelhante ao que é utilizado no carnaval de São Paulo. A estrutura terá dois pavimentos: uma redação multimídia embaixo e o estúdio de transmissão no pavimento superior. A ideia do estúdio na área de dispersão é para aumentar a interatividade dos comentaristas com as escolas. Membros de cada agremiação participarão de um bate-papo dentro do estúdio logo após a passagem de cada escola de samba, repercutindo o desfile e contando algumas curiosidades.
Escondendo o jogo A MUG levou em segredo todos os componentes do primeiro setor do desfile de 2018 para um treino geral no Sambão. Sem público, conseguiu testar todas as surpresas e coreografias oficiais do desfile Crédito: Fernando Bastos/MUGCOM
Requisitado
Romulo Cosmoski é o nome mais procurado do momento quando o assunto é fantasia para casal de mestre-sala e porta-bandeira. É dele a responsabilidade de confeccionar as fantasias de, simplesmente, quatro casais do Grupo Especial: Andaraí, Novo Império, MUG e Jucutuquara.
Não acaba aí
Ainda tem o casal da Chegou o Que Faltava, um destaque e duas comissões de frente. É muito talento!
Bola na rede
Uma das maiores expectativas para o carnaval 2018 é, inegavelmente, a volta de uma campeã ao Sambão do Povo. A Mocidade da Praia, escola da Praia do Canto dona de dois campeonatos no carnaval capixaba, está de volta e vai desfilar com o tema Deu bola na rede, dá samba no pé.
Samba no pé
A Mocidade da Praia desfilará com cerca de mil componentes e dois carros alegóricos. Os ensaios acontecem aos domingos, no Triângulo das Bermudas, em Vitória. Participe!
Impasse
Por falar em Mocidade da Praia, segue incerto o destino das escolas de samba que voltaram à ativa por meio da Fecapes (Federação Capixaba das Escolas de Samba). Cinco agremiações (Mocidade da Praia, Independente de Eucalipto, União Jovem Itacibá, Império de Fátima e Mocidade Serrana) aguardam o desfecho: vão desfilar domingo, quinta ou junto com o Acesso A na sexta-feira? A conferir.
Tenda do samba
Enquanto o galpão do samba não vinga, o espaço, ao lado do Tancredão, está cheio de alegorias em fase de construção para os desfiles de 2018. Chamam a atenção de quem passa por lá: os cavalos marinhos (provavelmente da Novo Império) e as alegorias da Piedade (escondidas lá nos fundos, mas com estrutura bem diferente dos últimos carnavais).
Quem fala demais...
Do carnavalesco Paulo Balbino, um dos profissionais mais respeitados da folia: Não basta gostar de carnaval, saber o dia que o Noca nasceu, que o Cartola morreu, quem fez o samba tal, que ano a Beija-Flor venceu.. Esse serviço o Google oferece sem questionar. Ele falava sobre os entendedores de carnaval que lotam as redes sociais nessa época do ano.
Aviso aos navegantes
Uma foto postada em dezembro pelo carnavalesco Robson Goulart, da Boa Vista, gerou burburinho na internet. A foto é da cabeça de uma grande águia, no barracão da Boa Vista. Robinho avisa que a escultura é antiga e a imagem não é uma prévia da águia de Cariacica para o desfile de 2018.
Grata surpresa
A Pega no Samba tem esse ano (segundo sambistas de olho em tudo) um dos barracões de carros alegóricos mais adiantados do grupo especial. Uma grata surpresa que pode embaralhar o tabuleiro para os desfiles de 2018.
Novidades
Com um enredo que vai homenagear o chocolate e contar a história do cacau, o Pega vem com novidades. O novo carnavalesco é Júnior Pernambucano, que já teve passagens de sucesso pelo Império da Tijuca, no Rio. Além disso, também vem novo casal: Naymara Nascimento e Rafael Brito. Fora isso, Luiza Tibúrcio e Esther Vasconcelos foram eleitas como princesa e rainha do Carnaval capixaba.
Pra não dizer...
...que não falei das flores. Nesta semana foi aniversário da Unidos da Piedade, escola de samba mais antiga e mais vezes campeã do carnaval. Que a mãe das escolas capixabas tenha vida longa, forme cada vez mais sambistas e conquiste muitas vitórias em nosso carnaval. Parabéns!
 

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