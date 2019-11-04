Capixaba viraliza no Twitter por ter sonhado com tema de redação do Enem

A capixaba Patrícia Specemille, que sonhou com o tema da redação do Enem Crédito: Arquivo pessoal

A capixaba de 18 anos contou em entrevista ao jornal O Globo que não levou o sonho muito a sério e optou por estudar outros temas. A "premonição" de Patrícia rodou o país graças a uma publicação feita no dia 31 de outubro, que acabou viralizando durante a realização do Enem.

VEJA O TWEET

sonhei que o tema da redação era o valor do cinema para a sociedade brasileira — pati (@patispecimille) October 31, 2019

"Eu confesso que soltei um palavrão baixinho. Nossa, meu coração acelerou na hora. Fiquei bem nervosa. Pensei: putz, era para ter estudado isso e confiado no sonho. Uma amiga minha sonhou uns dias atrás que o tema seria maus tratos aos animais. Aí contei para ela meu sonho e a reação foi: 'nossa, isso nunca vai cair'", disse.

"Acabei não estudando sobre o tema, nem li nada sobre. O máximo que li sobre foi democratização da cultura, mas não especificamente sobre cinema" Patrícia Specemille - Estudante capixaba

O SONHO

Patrícia revelou que, no sonho, encontrava vários candidatos na rua com a prova em mãos. Ao abordá-los, pediu para connferir a prova antes de chegar no local do teste e descobriu o tema, que é bem próximo ao proposto pelo Ministério da Educação (MEC) "O valor do cinema para a sociedade brasileira".

VIRALIZOU

Patrícia contou ao jornal O Globo que, durante a prova, pensou várias vezes em repercutir o tweet assim que saísse do exame, mas, ao deixar o local de aplicação, se deparou com milhares de notificações na rede social ao ligar o celular.

"Eu não esperava que viralizasse. Eu sabia que, quando saísse da sala, após terminar a prova, tuitaria sobre. Só que quando abri o celular vi um milhão de notificações. Pensei comigo: quem conseguiu resgatar esse tuíte?", relata a estudante, que não conseguiu identificar quem iniciou a repercussão. A estudante ganhou seguidores e frisa que ainda está recebendo várias notificações.

Até a publicação desta matéria, o tweet de Patrícia tinha 12,3 mil retweets e 53,2 mil curtidas. Às 18h52 do último domingo (3), ela respondeu o próprio tweet com "gente, eu tô chocada".