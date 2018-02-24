Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Capixaba encontra carteira na praia e a devolve a turista de São Paulo
Generosidade

Capixaba encontra carteira na praia e a devolve a turista de São Paulo

Pedro Alberto Souza Brum disse que estava realizando caminhada no calçadão da praia de Coqueiral de Itaparica, quando avistou uma carteira caída no chão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 18:47

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 18:47

Capixaba encontra carteira de turista e devolve ao dono em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Você já perdeu algum documento e acabou chateado por não tê-los encontrado? Isso aconteceu com um turista de São Paulo, mas ele pôde contar com a generosidade capixaba de um rapaz que encontrou os documentos e dinheiro e buscou uma forma de encontrá-lo para devolver os pertences. Aliás, os dois fizeram questão de um encontro presencial para comemorarem o feito. 
O enfermeiro Pedro Alberto Souza Brum, de 25 anos, em entrevista ao Gazeta Online, que estava realizando uma caminhada no calçadão, sozinho, quando avistou a carteira caída no chão. "Eu estava no calçadão, fazendo caminhada. Olhei para baixo e encontrei o documento dele. Tinha cartão de crédito, carteira de habilitação, e R$ 62 reais", conta.
> Leia mais notícias de Cidade
Segundo ele, imediatamente, entrou em contato com a irmã para que ela pudesse divulgar na internet, já que o enfermeiro não possui redes sociais. "Eu tirei fotos da carteira de habilitação e mandei pra minha irmã pelo WhatsApp". O jovem afirma que a irmã postou as imagens no Facebook e conseguiu entrar em contato com o dono da carteira. Eles marcaram um encontro para devolvê-lo neste sábado (24).
O advogado Lucas Salzeti, de 26 anos, que é morador de Campinas, em São Paulo, estava no Espírito Santo a trabalho, quando perdeu a carteira. Segundo ele, foi um alívio encontrar os documentos. "Eu rodo com carro de locadora, então sem a minha carteira de habilitação seria impossível trabalhar. Fico muito agradecido", comemora.
Capixaba encontra carteira de turista e devolve ao dono em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES
Imagem de destaque
9 livros nacionais prontos para o cinema
Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados