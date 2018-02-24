Capixaba encontra carteira na praia e a devolve a turista de São Paulo

Capixaba encontra carteira de turista e devolve ao dono em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Você já perdeu algum documento e acabou chateado por não tê-los encontrado? Isso aconteceu com um turista de São Paulo, mas ele pôde contar com a generosidade capixaba de um rapaz que encontrou os documentos e dinheiro e buscou uma forma de encontrá-lo para devolver os pertences. Aliás, os dois fizeram questão de um encontro presencial para comemorarem o feito.

Gazeta Online, que estava realizando uma caminhada no calçadão, sozinho, quando avistou a carteira caída no chão. "Eu estava no calçadão, fazendo caminhada. Olhei para baixo e encontrei o documento dele. Tinha cartão de crédito, carteira de habilitação, e R$ 62 reais", conta. O enfermeiro Pedro Alberto Souza Brum, de 25 anos, em entrevista ao, que estava realizando uma caminhada no calçadão, sozinho, quando avistou a carteira caída no chão. "Eu estava no calçadão, fazendo caminhada. Olhei para baixo e encontrei o documento dele. Tinha cartão de crédito, carteira de habilitação, e R$ 62 reais", conta.

Segundo ele, imediatamente, entrou em contato com a irmã para que ela pudesse divulgar na internet, já que o enfermeiro não possui redes sociais. "Eu tirei fotos da carteira de habilitação e mandei pra minha irmã pelo WhatsApp". O jovem afirma que a irmã postou as imagens no Facebook e conseguiu entrar em contato com o dono da carteira. Eles marcaram um encontro para devolvê-lo neste sábado (24).

O advogado Lucas Salzeti, de 26 anos, que é morador de Campinas, em São Paulo, estava no Espírito Santo a trabalho, quando perdeu a carteira. Segundo ele, foi um alívio encontrar os documentos. "Eu rodo com carro de locadora, então sem a minha carteira de habilitação seria impossível trabalhar. Fico muito agradecido", comemora.