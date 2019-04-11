Home
>
Grande Vitória
>
Capixaba é pedida em casamento em apresentação de orquestra no ES

Capixaba é pedida em casamento em apresentação de orquestra no ES

Quem esteve no local para prestigiar as canções ministradas pelos músicos ficaram emocionados com a cena

Publicado em 11 de abril de 2019 às 23:08

 - Atualizado há 6 anos

A advogada Wanessa Borges Mendonça e o engenheiro Esyed Bragança Crédito: Arquivo Pessoal

Com direito a recitação de uma canção de Vinícius de Moraes e marcha nupcial, regida pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, uma capixaba foi pedida em casamento pelo companheiro, na noite da última quarta-feira (10), no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Quem esteve no local para prestigiar as canções ministradas pelos músicos ficaram emocionados com a cena. 

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

> Engenheiro pede namorada em casamento em apresentação de orquestra no ES

Ao Gazeta Online, a advogada Wanessa Borges Mendonça, de 27 anos, contou que conheceu o namorado, o engenheiro Esyed Bragança, também de 27 anos, na época em que fazia um curso, em Vitória. Após trocar de instituição de ensino, eles não tiveram mais contato. Mas o destino os uniu novamente.

Aspas de citação

Ele mudou a minha vida

Wanessa
Aspas de citação

No ano passado, durante um churrasco, os dois se encontraram por acaso e, a partir daí, começou uma amizade, que mais tarde terminou em um namoro. Na noite de quarta-feira (10), data do pedido de casamento, eles completaram oito meses de união. 

"A gente já pensava em casar, a gente já até organizava, mas eu não sabia quando ia ser o pedido oficial. Eu levei um susto, fiquei com uma cara de sem saber o que estava acontecendo. Foi muito legal", disse a advogada.

> Casal troca festa de casamento por jantar para famílias carentes

A ideia em realizar o pedido diante de uma orquestra sinfônica partiu pelo gosto que o casal tem pela música clássica, como explica a jovem. "Ele gosta, e eu também gosto. A gente ama musica clássica, inclusive depois do que aconteceu falaram pra gente contratar a orquestra para o casamento", contou.

A união do casal já tem até data marcada, no dia 11 de julho do ano que vem. "Eu nunca pensei que eu fosse casar. Depois que a gente se conheceu foi tudo rápido, intenso, eu mudei completamente o pensamento em relação ao casamento", finalizou.

VÍDEO

"ACHO QUE SOU CASAMENTEIRO"

Maestro na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Leonardo David contou à reportagem que já presenciou outros pedidos de casamento durante as apresentações dele. Inclusive, em maio do ano passado, uma engenheira foi pedida em casamento em uma apresentação da orquestra, que aconteceu na Ufes. E quem estava lá? Ele mesmo, o maestro Leonardo.

O músico contou que não sabia que iria acontecer um pedido de casamento no Sesc Glória. Em um momento, ele pegou o microfone e perguntou ao público se alguém queria fazer uma declaração de amor. Foi ai que Esyed aproveitou e pediu a namorada em casamento. "Foi surpreendente", finalizou. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Casamento vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais