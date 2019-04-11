Com direito a marcha nupcial

Capixaba é pedida em casamento em apresentação de orquestra no ES

Quem esteve no local para prestigiar as canções ministradas pelos músicos ficaram emocionados com a cena

Publicado em 11 de abril de 2019 às 23:08 - Atualizado há 6 anos

A advogada Wanessa Borges Mendonça e o engenheiro Esyed Bragança Crédito: Arquivo Pessoal

Com direito a recitação de uma canção de Vinícius de Moraes e marcha nupcial, regida pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, uma capixaba foi pedida em casamento pelo companheiro, na noite da última quarta-feira (10), no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Quem esteve no local para prestigiar as canções ministradas pelos músicos ficaram emocionados com a cena.

Ao Gazeta Online, a advogada Wanessa Borges Mendonça, de 27 anos, contou que conheceu o namorado, o engenheiro Esyed Bragança, também de 27 anos, na época em que fazia um curso, em Vitória. Após trocar de instituição de ensino, eles não tiveram mais contato. Mas o destino os uniu novamente.

No ano passado, durante um churrasco, os dois se encontraram por acaso e, a partir daí, começou uma amizade, que mais tarde terminou em um namoro. Na noite de quarta-feira (10), data do pedido de casamento, eles completaram oito meses de união.

"A gente já pensava em casar, a gente já até organizava, mas eu não sabia quando ia ser o pedido oficial. Eu levei um susto, fiquei com uma cara de sem saber o que estava acontecendo. Foi muito legal", disse a advogada.

A ideia em realizar o pedido diante de uma orquestra sinfônica partiu pelo gosto que o casal tem pela música clássica, como explica a jovem. "Ele gosta, e eu também gosto. A gente ama musica clássica, inclusive depois do que aconteceu falaram pra gente contratar a orquestra para o casamento", contou.

A união do casal já tem até data marcada, no dia 11 de julho do ano que vem. "Eu nunca pensei que eu fosse casar. Depois que a gente se conheceu foi tudo rápido, intenso, eu mudei completamente o pensamento em relação ao casamento", finalizou.

"ACHO QUE SOU CASAMENTEIRO"

Maestro na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Leonardo David contou à reportagem que já presenciou outros pedidos de casamento durante as apresentações dele. Inclusive, em maio do ano passado, uma engenheira foi pedida em casamento em uma apresentação da orquestra, que aconteceu na Ufes. E quem estava lá? Ele mesmo, o maestro Leonardo.

O músico contou que não sabia que iria acontecer um pedido de casamento no Sesc Glória. Em um momento, ele pegou o microfone e perguntou ao público se alguém queria fazer uma declaração de amor. Foi ai que Esyed aproveitou e pediu a namorada em casamento. "Foi surpreendente", finalizou.

