Home
>
Grande Vitória
>
Capixaba doa medula, salva vida de menina do Pará e encontro emociona

Capixaba doa medula, salva vida de menina do Pará e encontro emociona

Além de doar, a publicitária Flávia Bicalho foi até Tucuruí, no Pará, para conhecer a menina e as duas se tornaram amigas. Agora, a capixaba quer trazer Luana ao ES