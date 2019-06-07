Home
>
Grande Vitória
>
Canhões de névoa vão reduzir poeira de pátio em até 80%, diz Vale

Canhões de névoa vão reduzir poeira de pátio em até 80%, diz Vale

A mineradora explicou que fatores climáticos vão disparar sistema para ligar o equipamento e aspergir a névoa úmida sobre o pátio de pelotas de quatro usinas, em Tubarão