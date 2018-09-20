Campeã de doação de leite no ES amamenta 10 bebês além do filho

Salvar vidas. Esse é o objetivo que move a microempresária Irene Santos de Jesus, de 30 anos, que doa até 12 frascos de 300 ml de leite materno por semana. Ao todo, são três litros e meio doados aos recém-nascidos que estão internados em UTI Neonatal. Hoje, Irene amamenta 10 bebês da Santa Casa e Pró-Matre, em Vitória, além do filho Heitor, de cinco meses.

Eu penso nas crianças e nas mães que não podem amamentar. Acho que é meu instinto de mãe. Tenho essa vontade de querer ajudar o próximo

O gesto de solidariedade de Irene não começou esse ano com o nascimento de Heitor. Na verdade, essa é a terceira vez que doa leite materno. Tudo começou quando amamentava o primeiro filho, o Samuel, há 14 anos.

A microempresária Irene Santos de Jesus, de 30 anos é campeã em doações de leite materno da Santa Casa e Pró-Matre Crédito: Marcelo Prest

Quando Samuel nasceu eu tive eclampsia e fiquei desacordada. Meu filho foi para Utin e precisou de 5 ml de leite humano. Eu nem sabia o que tinha acontecido. Quando fui para o quarto, as enfermeiras me explicaram sobre a doação de leite e foi naquela época que comecei a doar, contou.

Na ocasião, Irene doou até Samuel completar dois anos e meio. Ela retomou as doações quando teve o segundo filho, Matheus. Qualquer mulher que já amamenta começa a tirar leite, ela estimula o organismo a produzir mais. Isso porque o corpo entende que é um bebê mamando. Também depende da quantidade de água que a mulher consome.

Amamentando Matheus, que hoje tem dois anos e três meses, Irene doou leite até descobrir que estava grávida do Heitor. De acordo com ela, o marido é o maior incentivador do gesto solidário. Ele que lembra de trazer um copão de água para mim quando vou amamentar. Minha família me apoia bastante. Eu sei que um vidro de leite que eu coleto ajuda muito. Um frasco salva vidas e faz a diferença, comentou.

DOAÇÃO

Toda mulher que tem excedente de leite pode fazer doação, segundo a coordenadora do Banco de Leite do Hospital Estadual Infantil e Maternidade de Vila Velha (Himaba), Rosa Maria Negri Rodrigues Alves. Nós temos poucas doadoras. É uma média de 15 a 20. Recolhemos uns 9 litros por semana e precisamos de três litros por dia para suprir toda a demanda da nossa UTI Neonatal, explicou.

De acordo com Rosa, às vezes a mulher não sabe que pode ser uma doadora. Para não empedrar no peito, tem mulher que tira o leite e joga fora. Ela pode nos ajudar.

Os bancos de leite recolhem os frascos coletados pelas mulheres uma vez por semana. Segundo a enfermeira Rosiane Ferreira Lucas, do projeto Alimentando Vidas da Pró-Matre e Santa Casa, quem tiver interesse de se tornar uma doadora deve entrar em contato com as unidades de saúde.

As mulheres que têm excedente de leite vão nos entregar exames para confirmar que está tudo certinho com elas e entrar em um cadastro assinado por um médico. Vamos orientá-las sobre os frascos que são de vidro com tampa de plástico e vamos levá-los até elas. Vamos dar toda orientação para a coleta e explicar os cuidados com a higiene. Também vamos explicar que o leite deve ser armazenado congelado.

Depois de coletado, o leite materno passa por um processo de qualidade. O leite vai em banho-maria para matar as possíveis bactérias. O material ainda vai para um laboratório e só podemos liberar para consumo depois do resultado, explicou Rosiane.

Atualmente, 11 mulheres estão cadastradas como doadoras na Pró-Matre e Santa Casa. De acordo com Rosiane, a quantidade de leite que tem sido doada por semana tem suprido a demanda da Utin. No entanto, a expectativa do hospital é alcançar a cobertura de toda a maternidade.

O importante não é a quantidade de leite que a mulher doa. Se a doação é de um frasco, ela já está salvando vidas e salvar vidas é o que realmente importa

ONDE DOAR NO ES

Hospital Estadual Infantil e Maternidade de Vila Velha

Horário de funcionamento: 08 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, 918, Soteco, Vila Velha.

Contato: 3636-3151

Hospital Estadual Dório Silva

Horário de funcionamento: 08 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, s/n, Laranjeiras, Serra.

Contato: 3138-8905

Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo (HPM)

Endereço: Bento Ferreira, em Vitória.

Contato: 3636-6568

Hospital das Clínicas (referência do Estado)

Horário de funcionamento: 08 às 21 horas, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Avenida Marechal Campos, s.nº, Maruípe.

Contato: 3335-7424  3335-7377

Santa Casa de Misericórdia

Horário de funcionamento: 07 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Rua Dr. João dos Santos Neves, 143, Vila Rubim, Vitória.

Contato: 3212-7246

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

Horário de funcionamento: 07 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Rua Anacleto Ramos, 55, Bairro Ferroviários.

Contato: (28) 3521-7045

Hospital e Maternidade São José de Colatina

Horário de funcionamento: das 07 às 17h20, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Ladeira Cristo Rei, Centro de Colatina.

Contato: (27) 2102-2100