Caminhoneiro morre em acidente com carreta em Marechal Floriano

Um caminhoneiro morreu após o veículo que ele dirigia colidir com uma carreta na madrugada desta terça-feira (6), em Marechal Floriano, na Região Serrana no Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta de 4h40 da manhã, no quilômetro 65,8 da BR 262.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão Mercedes-Benz, que era conduzido pelo homem que veio a óbito, seguia no sentido Vitória quando invadiu a contramão e atingiu uma carreta Volvo, que seguia no sentido contrário.
O condutor do caminhão morreu no local. O carona foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O motorista da carreta teve ferimentos leves e precisou fazer alguns curativos.