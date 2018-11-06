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BR 262

Caminhoneiro morre em acidente com carreta em Marechal Floriano

O acidente aconteceu por volta de 4h40 da manhã, no quilômetro 65,8 da BR 262

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 13:31
O carona foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital São Lucas (foto) Crédito: Elis Carvalho
Um caminhoneiro morreu após o veículo que ele dirigia colidir com uma carreta na madrugada desta terça-feira (6), em Marechal Floriano, na Região Serrana no Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta de 4h40 da manhã, no quilômetro 65,8 da BR 262.
> Agente penitenciário atingido por roda de carreta no ES sai do coma
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão Mercedes-Benz, que era conduzido pelo homem que veio a óbito, seguia no sentido Vitória quando invadiu a contramão e atingiu uma carreta Volvo, que seguia no sentido contrário.
O condutor do caminhão morreu no local. O carona foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O motorista da carreta teve ferimentos leves e precisou fazer alguns curativos.
 

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