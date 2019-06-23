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Acidente

Caminhoneiro do ES morre em acidente com carga de chocolates no Rio

Motorista morreu preso às ferragens. Ele era de Vitória

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 12:37

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

23 jun 2019 às 12:37
Carreta capotou nesta sexta-feira (21) na RJ-186, em Santo Antônio de Pádua, no RJ Crédito: Divulgação/SF Notícias
Um caminhoneiro de Vitória, no Espírito Santo, morreu em uma acidente na tarde de sexta-feira (21), na rodovia RJ-186, em Santo Antônio de Pádua, estado do Rio de Janeiro.  O motorista, identificado como Pitágoras Nascimento Rodrigues, de 27 anos, dirigia uma carreta que transportava chocolates da marca Garoto. A carga ficou espalhada às margens da rodovia. 
> Motorista embriagado é preso em Cariacica após provocar acidente
Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista perdeu o controle da carreta em uma curva. O veículo saiu da pista e tombou na vegetação. Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local do acidente, mas Pitágoras morreu preso às ferragens. O acidente foi no km 31 da rodovia. 
Caminhoneiro do ES morre em acidente com carga da Chocolates Garoto Crédito: Reprodução Facebook
Após a perícia, o corpo do caminhoneiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna.  Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do caminhoneiro. O corpo chegou ao Espírito Santo no sábado e foi sepultado no cemitério Jardim da Paz, na Serra, na manhã deste domingo (23). 
> Duas pessoas ficam feridas após acidente em Venda Nova do Imigrante
Com informações do site SF Notícias

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