Caminhoneiro do ES morre em acidente com carga de chocolates no Rio

Carreta capotou nesta sexta-feira (21) na RJ-186, em Santo Antônio de Pádua, no RJ Crédito: Divulgação/SF Notícias

Um caminhoneiro de Vitória, no Espírito Santo, morreu em uma acidente na tarde de sexta-feira (21), na rodovia RJ-186, em Santo Antônio de Pádua, estado do Rio de Janeiro. O motorista, identificado como Pitágoras Nascimento Rodrigues, de 27 anos, dirigia uma carreta que transportava chocolates da marca Garoto. A carga ficou espalhada às margens da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista perdeu o controle da carreta em uma curva. O veículo saiu da pista e tombou na vegetação. Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local do acidente, mas Pitágoras morreu preso às ferragens. O acidente foi no km 31 da rodovia.

Caminhoneiro do ES morre em acidente com carga da Chocolates Garoto Crédito: Reprodução Facebook

Após a perícia, o corpo do caminhoneiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do caminhoneiro. O corpo chegou ao Espírito Santo no sábado e foi sepultado no cemitério Jardim da Paz, na Serra, na manhã deste domingo (23).