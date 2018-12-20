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Rua Gama Rosa

Caminhão desce ladeira e empurra três carros no Centro de Vitória

Testemunhas contam que o motorista tentou entrar no veículo para pará-lo, mas não conseguiu e acabou se ferindo. Ele foi atendido pelo Samu

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 11:07
Caminhão desce ladeira e empurra carros no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli
Um caminhão que estava estacionado na ladeira da Catedral, próximo ao cruzamento com a Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, causou um engavetamento com mais três veículos ao descer a ladeira onde estava parado, na manhã desta quinta-feira (20).
Segundo testemunhas, o caminhão estava parado e o motorista não estava dentro do veículo quando começou a descer a ladeira da Catedral. O motorista teria tentado abrir a porta para parar o caminhão, mas não conseguiu e o veículo empurrou outros três carros de passeio.
O motorista sofreu ferimentos e foi atendido no local por uma equipe do Samu. O caminhão foi retirado do local, mas o acesso à Rua Treze de maio pela Rua Gama Rosa está fechado devido ao incidente. 
Com informações de Caíque Verli

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