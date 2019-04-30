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Parque Moscoso

Câmera flagra início de incêndio em lojas de prédio histórico em Vitória

Na imagem, um homem passa e poucos segundos depois é possível ver um clarão no vídeo com o início das chamas.

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 11:31

Publicado em 

30 abr 2019 às 11:31
As imagens da câmera de videomonitoramento de um comércio próximo ao prédio histórico no Parque Moscoso, em Vitória, que pegou fogo, na madrugada do último domingo (28), registrou o momento que o fogo tem início. Cinco lojas foram destruídas. O prejuízo é estimado em R$ 500 mil.
Na imagem, um homem passa e poucos segundos depois é possível ver um clarão no vídeo com o início das chamas.
A proprietária contou que moradores presenciaram o início do incêndio. Ele teria começado depois de uma discussão de pessoas em situação de rua que dormiam na calçada do prédio. Durante a discussão, um homem teria colocado fogo no colchão do outro.
“Moradores de rua estavam dormindo e começaram a brigar por causa de rixa entre eles. Um colocou fogo no colchão do outro”, contou Terezinha, proprietária do prédio e da sapataria incendiada.
Segundo ela, o imóvel não tinha seguro e o prejuízo é avaliado em R$ 500 mil. Terezinha afirma que a perícia do Corpo de Bombeiros já foi acionado.
FURTO
Depois do incêndio, criminosos aproveitaram a destruição das lojas para furtar um comércio de aparelhos de celular que fica ao lado da sapataria destruída. Os suspeitos levaram todo o estoque.
Depois de incêndio, criminosos fazem buraco em parece para furtar loja de celular Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
DEFESA CIVIL
A Defesa Civil disse que a estrutura interna foi comprometida e a área foi interditada. Segundo recomendação do órgão, a empresa que fizer a recuperação do imóvel deve ser especializada.
Com informações de Leandro Tedesco

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