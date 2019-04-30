Câmera flagra início de incêndio em lojas de prédio histórico em Vitória

As imagens da câmera de videomonitoramento de um comércio próximo ao prédio histórico no Parque Moscoso, em Vitória , que pegou fogo, na madrugada do último domingo (28), registrou o momento que o fogo tem início. Cinco lojas foram destruídas. O prejuízo é estimado em R$ 500 mil.

Na imagem, um homem passa e poucos segundos depois é possível ver um clarão no vídeo com o início das chamas.

A proprietária contou que moradores presenciaram o início do incêndio. Ele teria começado depois de uma discussão de pessoas em situação de rua que dormiam na calçada do prédio. Durante a discussão, um homem teria colocado fogo no colchão do outro.

“Moradores de rua estavam dormindo e começaram a brigar por causa de rixa entre eles. Um colocou fogo no colchão do outro”, contou Terezinha, proprietária do prédio e da sapataria incendiada.

Segundo ela, o imóvel não tinha seguro e o prejuízo é avaliado em R$ 500 mil. Terezinha afirma que a perícia do Corpo de Bombeiros já foi acionado.

FURTO

Depois do incêndio, criminosos aproveitaram a destruição das lojas para furtar um comércio de aparelhos de celular que fica ao lado da sapataria destruída. Os suspeitos levaram todo o estoque.

Depois de incêndio, criminosos fazem buraco em parece para furtar loja de celular Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil disse que a estrutura interna foi comprometida e a área foi interditada. Segundo recomendação do órgão, a empresa que fizer a recuperação do imóvel deve ser especializada.