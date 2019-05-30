Home
>
Grande Vitória
>
Câmera flagra ciclista sendo atropelada por ônibus em Vila Velha

Câmera flagra ciclista sendo atropelada por ônibus em Vila Velha

O acidente aconteceu nesta quarta-feira (29), por volta das 17h, na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Ataíde.