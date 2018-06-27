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Câmera flagra bandido que assaltou alunas em universidade do ES

O suspeito foi reconhecido pelas vítimas que tiveram acesso às imagens na Delegacia de Goiabeiras, onde o boletim de ocorrência foi registrado

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 00:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 00:57
Câmeras de segurança flagraram o criminoso que assaltou duas estudantes do curso de Serviço Social dentro de uma sala do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As imagens foram obtidas com exclusividade pelo jornal A Gazeta. A polícia pede ajuda da população para identificar o suspeito. Denúncias podem ser feitas pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido. 
> ESPECIAL | Assaltos e até estupro na rotina da Ufes
O assalto aconteceu no último dia 19, por volta de 16h50. Depois de cometer o crime, o criminoso viu uma viatura da vigilância patrimonial perto do prédio e aguardou que ela se afastasse. Antes de fugir, o bandido, ameaçou as jovens de morte.
VEJA VÍDEO
Nas imagens, o suspeito passa caminhando pelas proximidades do prédio ED 1 do CCJE, depois do crime, às 17h04. Com uma mochila nas costas, ele foge com um celular na mão. O suspeito foi reconhecido pelas vítimas que tiveram acesso às imagens na Delegacia de Goiabeiras, onde o boletim de ocorrência foi registrado.
O titular da delegacia, Izaias Tadeu Vieira da Silva, responsável pelo caso, pediu que quem tiver informações que podem contribuir para identificação do suspeito podem entrar em contato com a polícia pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos. Ainda de acordo com o delegado, as pessoas também podem fazer as denúncias pelo telefone da delegacia: (27) 3135-2021.

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