Câmera flagra bandido que assaltou alunas em universidade do ES

Câmeras de segurança flagraram o criminoso que assaltou duas estudantes do curso de Serviço Social dentro de uma sala do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As imagens foram obtidas com exclusividade pelo jornal A Gazeta. A polícia pede ajuda da população para identificar o suspeito. Denúncias podem ser feitas pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

O assalto aconteceu no último dia 19, por volta de 16h50. Depois de cometer o crime, o criminoso viu uma viatura da vigilância patrimonial perto do prédio e aguardou que ela se afastasse. Antes de fugir, o bandido, ameaçou as jovens de morte.

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Nas imagens, o suspeito passa caminhando pelas proximidades do prédio ED 1 do CCJE, depois do crime, às 17h04. Com uma mochila nas costas, ele foge com um celular na mão. O suspeito foi reconhecido pelas vítimas que tiveram acesso às imagens na Delegacia de Goiabeiras, onde o boletim de ocorrência foi registrado.