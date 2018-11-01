Camaro avaliado em R$ 310 mil tem lateral destruída em batida em Vitória

Um Chevrolet Camaro ficou com a lateral destruída após ser atingido por um Chevrolet Onix na manhã desta quinta-feira (1°). O acidente aconteceu por volta de 7h10 no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua João da Cruz, na Praia do Canto, no sentido Reta da Penha, em Vitória.
O motorista do Camaro, o médico José Carlos Gomes, conta que seguia do bairro Barro Vermelho para a Praia do Canto, pela Rua João da Cruz. Ele disse que, ao passar pelo cruzamento, o semáforo estava piscando em amarelo. Já o condutor do Onix, o aposentado Alberto Pimentel, conta que seguia pela Avenida Rio Branco, no sentido Ponte Ayrton Senna, e que o sinal estava verde quando ele passou e atingiu o veículo esportivo, que girou na pista e ficou na contramão.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, os veículos já foram retirados da via e o tráfego foi normalizado. Apesar do susto, o acidente não deixou feridos. A Polícia Militar também está no local conversando com os motoristas.
O Chevrolet Camaro é modelo 2018 e foi comprado há dois meses. A franquia do seguro é R$ 11 mil. O veículo é avaliado em R$ 310 mil.