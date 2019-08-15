Home
>
Grande Vitória
>
Câmara derruba veto de projeto sobre ensino domiciliar em Vitória

Câmara derruba veto de projeto sobre ensino domiciliar em Vitória

Prefeito Luciano Rezende havia vetado proposta que garante que os estudantes dessa modalidade possam ter os mesmo direitos em relação aos alunos matriculados no ensino convencional